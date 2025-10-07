Operação da PM fecha adega em Jundiaí nesta terça-feira

Uma adega foi fechada durante operação do 11º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, nesta terça-feira (7). O fechamento aconteceu porque, durante a fiscalização, havia adolescentes em local destinado a venda de bebidas alcoólicas, além de ausência do responsável legal pelo funcionamento do estabelecimento. Uma segunda adega, de quatro fiscalizas, foi notificada sobre utilização de espaço público (calçada) e descumprimento de horário de funcionamento.

A operação ocorreu não apenas no Santa Gertrudes, mas também não Vila Ana, e teve como objetivos a fiscalização do comércio e possíveis pontos de armazenamento de drogas.

Também houve averiguação de regularidade de alvarás de funcionamento e busca para identificar possíveis falsificações e adulteração de bebidas.