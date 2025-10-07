08 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
11º BATALHÃO

Operação da PM fecha adega em Jundiaí nesta terça-feira


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
PMs do 11º e também do 49º participaram da operação
PMs do 11º e também do 49º participaram da operação

Uma adega foi fechada durante operação do 11º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, nesta terça-feira (7). O fechamento aconteceu porque, durante a fiscalização, havia adolescentes em local destinado a venda de bebidas alcoólicas, além de ausência do responsável legal pelo funcionamento do estabelecimento. Uma segunda adega, de quatro fiscalizas, foi notificada sobre utilização de espaço público (calçada) e descumprimento de horário de funcionamento.

A operação ocorreu não apenas no Santa Gertrudes, mas também não Vila Ana, e teve como objetivos a fiscalização do comércio e possíveis pontos de armazenamento de drogas.

Também houve averiguação de regularidade de alvarás de funcionamento e busca para identificar possíveis falsificações e adulteração de bebidas.

A operação contou com apoio do Canil do 1º Batalhão de Ações Especiais (Baep), Força Tática do 49º 9 BPMI, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte de Jundiaí e Fiscais de comércio:

RESULTADO
28 Pessoas abordadas; 
09 Carros fiscalizados;
29 Motocicletas fiscalizadas; 
08 Auto de Infração de trânsito; 
01 Recolha de veículos;
04 Estabelecimentos fiscalizados;
02 Estabelecimentos autuados;
01 Estabelecimento fechado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários