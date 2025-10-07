DIG-Deic prende homem com 335 garrafas de uísque falsificado

Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG -Deic) de Campinas prenderam um homem nesta terça-feira (7), no bairro São Judas Tadeu, em Campinas, com 335 garrafas de uísque falsificado, com estampas de marcas famosas importadas. Técnicos da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) analisaram as bebidas e constataram falsificação, porém não encontraram indícios de mistura de metanol. O insumo usado para a falsificação era óleo de cereais, que pode ser usado na alimentação, mas também na composição de cosméticos, produtos farmacêuticos, lubrificantes, tintas e até mesmo combustíveis.

Os policiais receberam informações de que um homem estaria armazenando bebidas falsificadas para fins comerciais. Já no local apontado pela denúncia, os agentes fizeram averiguação e não encontraram bebidas. Porém, no imóvel havia uma Fiorino quebrada há algum tempo e sem condições de tráfego, pertencente ao suspeito, e que estava servindo para o armazenamento das bebidas.

No total foram localizadas 335 garrafas de uísque caseiro, porém envasado em garrafas de bebidas importadas de marcas famosas. Também foram apreendidos dois galões de 50 litros cada contendo álcool de cereais. "Não há indícios no momento de que se trata de metanol", explicou o delegado Marcel Fehr.