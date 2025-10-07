Várzea Paulista inicia construção de moradias habitacionais

Várzea Paulista inicia um marco na construção habitacional: a cidade será a primeira da do país a erguer prédios de quatro pavimentos com tecnologia em “Light Steel Frame”. O empreendimento, composto por 66 apartamentos divididos em duas torres, será destinado preferencialmente às famílias atingidas pelo deslizamento ocorrido em dezembro de 2024, na Vila Real, divisa com Jundiaí (Ivoturucaia).

A oficialização do início da obra ocorreu nesta terça-feira (7), no local onde será construído o empreendimento, com a presença do vice-prefeito, João Paulo de Souza, gestores municipais e executivos, representantes das empresas responsáveis pela execução e CDHU. As obras tem previsão de entrega em setembro de 2026 e contou também com a presença Subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto e o Superintendente da FUMAS de Jundiaí, Jeferson Coimbra.

O vice-prefeito, João Paulo de Souza, destacou que o projeto alia inovação e responsabilidade social. “Este é um momento histórico para Várzea Paulista. Além de oferecer moradia digna às famílias que mais precisam, estamos mostrando que é possível inovar com responsabilidade e eficiência na gestão pública. A tecnologia adotada representa o futuro da construção habitacional e coloca a nossa cidade em destaque nacional”, contemporizou.