Várzea Paulista inicia construção de moradias habitacionais

Várzea Paulista inicia um marco na construção habitacional: a cidade será a primeira da do país a erguer prédios de quatro pavimentos com tecnologia em “Light Steel Frame”. O empreendimento, composto por 66 apartamentos divididos em duas torres, será destinado preferencialmente às famílias atingidas pelo deslizamento ocorrido em dezembro de 2024, na Vila Real, divisa com Jundiaí (Ivoturucaia).
A oficialização do início da obra ocorreu nesta terça-feira (7), no local onde será construído o empreendimento, com a presença do vice-prefeito, João Paulo de Souza, gestores municipais e executivos, representantes das empresas responsáveis pela execução e CDHU. As obras tem previsão de entrega em setembro de 2026 e contou também com a presença Subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto e o Superintendente da FUMAS de Jundiaí, Jeferson Coimbra.
O vice-prefeito, João Paulo de Souza, destacou que o projeto alia inovação e responsabilidade social. “Este é um momento histórico para Várzea Paulista. Além de oferecer moradia digna às famílias que mais precisam, estamos mostrando que é possível inovar com responsabilidade e eficiência na gestão pública. A tecnologia adotada representa o futuro da construção habitacional e coloca a nossa cidade em destaque nacional”, contemporizou.
“Várzea Paulista dá um passo importante e se consolida como referência em inovação habitacional no Brasil. Essa conquista mostra o quanto é possível unir gestão eficiente, tecnologia e compromisso social para transformar realidades. O projeto é um exemplo de política pública que gera impacto concreto na vida das pessoas”, completou Police Neto.
Com o início da obra, nesta primeira etapa está sendo executado a limpeza da área e topografia. A terraplanagem será concluída logo na sequência. Posteriormente, começa a execução da infraestrutura, que já conta com todos os projetos executivos aprovados.
Em seguida, inicia-se os levantamentos das torres em Light Steel Frame – previsto já para o início de 2026. A expectativa é de que a entrega final seja feita em 10 meses, com a primeira fase em abril de 2026 e conclusão no segundo semestre do mesmo ano.
Inovação
O empreendimento de Várzea Paulista também ganha destaque pelo pioneirismo: será o primeiro prédio do Brasil a utilizar a tecnologia Light Steel Frame em quatro pavimentos. Em outras cidades do Brasil, a construção nessa modalidade é feita em até três andares apenas. Segundo Marcelo Zanini, diretor da empresa MChecon, fora do país essa estrutura só é permitida em edificações de até seis andares, o que reforça a inovação técnica do projeto brasileiro.
Zanini ressaltou ainda que o uso do sistema construtivo em aço, conhecido como Light Steel Frame, representa uma revolução no tempo e na qualidade da entrega. “Enquanto os empreendimentos convencionais levam cerca de três anos para ficarem prontos, esse modelo possibilita a construção em até um ano. É sustentável, não gera resíduos na base civil, consome menos água e facilita a manutenção predial no futuro”, explica.
As paredes também oferecem isolamento térmico, mantendo a temperatura interna mais estável — um diferencial importante em regiões de calor intenso.
Infraestrutura e sustentabilidade
O conjunto habitacional terá área de lazer, playground, estacionamento para moradores e visitantes, hall de convivência, além de infraestrutura preparada para receber elevador e geração de energia solar. Todos os apartamentos terão 44m², divididos em dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. A medição de água, energia e gás será individualizada.
No entorno do empreendimento, a Prefeitura vai realizar a compensação ambiental com o plantio de mais de 500 árvores, preservando o equilíbrio ecológico da região.
O empreendimento é fruto do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU.