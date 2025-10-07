Representantes estaduais de Direitos Humanos visitam Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí recebeu, na tarde desta terça-feira (7), uma visita institucional do secretário executivo da Justiça e Cidadania, Raul Christiano, da coordenadora-geral de Cidadania e Direitos Humanos, Maisa Costa, da Marlene da Costa – Conselheira Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, do coordenador de Políticas para a População Negra, Robson Silva, e da chefe de Serviço de Apoio ao Fórum Inter-religioso, Vânia Soares.

O objetivo do encontro foi ampliar o diálogo intersetorial sobre políticas públicas sociais e raciais, que o município já desenvolve por meio do Núcleo de Articulação em Direitos Humanos, vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil. “Promover essa troca sobre pautas tão importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo é uma forma de abrir a escuta para debatermos com diferentes setores”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O secretário executivo da Justiça e Cidadania salientou a importância dessa parceria para viabilizar recursos aos municípios por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), cujo objetivo é gerir verbas destinadas a apoiar projetos em diversas áreas, entre elas o direito de grupos raciais, étnicos ou religiosos. “Tivemos um diálogo importante com a Prefeitura de Jundiaí no sentido de estender e ampliar a presença da administração municipal junto ao Governo do Estado”, afirmou Raul Christiano.