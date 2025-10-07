Setor de autoescolas de Jundiaí teme demissão em massa

O governo federal, por meio do Ministério dos Transportes, está propondo mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A principal é a eliminação da exigência de frequentar aulas em autoescolas para se preparar para as provas teórica e prática aplicadas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran). A medida tem gerado apreensão em profissionais do setor, que temem o fechamento de empresas, demissão de funcionários e aumento de acidentes e multas de trânsito. Só em Jundiaí são pelo menos 30 unidades totalizando 200 profissionais no setor.

Em recente entrevista ao Jornal de Jundiaí, o presidente do Sindicato das Autoescolas, CFCs e Centros de Formação de Condutores no Estado de São Paulo (Sindautoescola), José Guedes Pereira, lembrou que o avanço da proposta pode gerar impactos graves e diretos, entre eles, fechamento de empresas, demissões de instrutores e colaboradores, perda de renda para famílias e enfraquecimento de um setor que é regulado e cumpre uma função social essencial na preparação de condutores.

“No estado de São Paulo estão ativas aproximadamente 3.100 autoescolas, com uma média de 4 instrutores por empresa, além de diretores, equipes administrativas e profissionais de atendimento ao público, que também seriam afetados”, afirma o presidente.