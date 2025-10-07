Tempo permanece instável nesta quarta-feira (8)

Nesta quarta-feira, dia 08, o avanço de uma frente fria mantém o tempo instável em grande parte do Estado de São Paulo. Ao longo do dia, a nebulosidade será variável e as temperaturas diminuem de forma significativa, trazendo sensação de frio ameno, principalmente nas regiões da faixa leste e do interior paulista.

São esperadas pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, e os modelos meteorológicos indicam acumulados expressivos em pontos isolados do Estado.

Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Na capital paulista, as temperaturas variam entre 13 e 18 graus.