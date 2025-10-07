07 de outubro de 2025
FRENTE FRIA AVANÇA

Tempo permanece instável nesta quarta-feira (8)

Por Redação | Governo de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Caique Martins Souza/ Facebook
Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus nesta quarta-feira (8)
Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus nesta quarta-feira (8)

Nesta quarta-feira, dia 08, o avanço de uma frente fria mantém o tempo instável em grande parte do Estado de São Paulo. Ao longo do dia, a nebulosidade será variável e as temperaturas diminuem de forma significativa, trazendo sensação de frio ameno, principalmente nas regiões da faixa leste e do interior paulista.

São esperadas pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, e os modelos meteorológicos indicam acumulados expressivos em pontos isolados do Estado.

Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus. O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Na capital paulista, as temperaturas variam entre 13 e 18 graus.

Em dias de chuva, evite áreas sujeitas a alagamento, redobre a atenção no trânsito e acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

