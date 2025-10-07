Tamoio, Balsan e Jardim Tupi ganham revitalização

Os bairros Tamoio, Balsan e Jardim Tupi receberam melhorias, como limpeza das bocas de lobo e hidrojateamento, essenciais para evitar alagamentos. A ação tem como principal objetivo garantir a desobstrução das galerias de águas pluviais e promover mais segurança para os moradores, pedestres e motoristas que circulam por essas regiões.

Os serviços começaram pela avenida Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, onde estão sendo realizados trabalhos de limpeza manual e hidrojateamento, técnica utilizada nos casos em que há acúmulo de detritos e entupimento das bocas de lobo.

De acordo com o secretário de Insfraestrutura e Serviços Públicosa SMISP, Marcos Galdino, essas ações fazem parte das medidas preventivas da Prefeitura para o período das chuvas de verão.