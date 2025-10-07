07 de outubro de 2025
EVITAR ALAGAMENTOS

Tamoio, Balsan e Jardim Tupi ganham revitalização

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Limpeza das bocas de lobo é essencial para evitar alagamentos
Limpeza das bocas de lobo é essencial para evitar alagamentos

Os bairros Tamoio, Balsan e Jardim Tupi receberam melhorias, como limpeza das bocas de lobo e hidrojateamento, essenciais para evitar alagamentos. A ação tem como principal objetivo garantir a desobstrução das galerias de águas pluviais e promover mais segurança para os moradores, pedestres e motoristas que circulam por essas regiões.

Os serviços começaram pela avenida Carlos Ângelo Mathion, no Jardim Tamoio, onde estão sendo realizados trabalhos de limpeza manual e hidrojateamento, técnica utilizada nos casos em que há acúmulo de detritos e entupimento das bocas de lobo.

De acordo com o secretário de Insfraestrutura e Serviços Públicosa SMISP, Marcos Galdino, essas ações fazem parte das medidas preventivas da Prefeitura para o período das chuvas de verão.

“A limpeza das bocas de lobo é essencial para evitar transtornos como alagamentos e garantir o escoamento adequado das águas pluviais. Essas ações também refletem em mais segurança para os moradores”, destacou o secretário.

As ações preventivas em Jundiaí desde o início de 2025 já resultaram em:
+ de de 7.500 bocas de lobo limpas;
+ de 3.900 hidrojateamentos executados.

As ações realizadas em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural.

Descarte consciente

Galdino reforça ainda a importância do descarte correto do lixo, lembrando que os bairros contam com contêineres para o descarte de resíduos orgânicos e que o município mantém, durante todo o ano, os serviços de coleta orgânica, seletiva e o programa Cata-Treco.

“O descarte incorreto de lixo é uma das principais causas de entupimentos. Por isso, a colaboração da população é fundamental para o sucesso desse trabalho preventivo”, completou o secretário.

