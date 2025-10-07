Procon estadual realiza força-tarefa em bares na sexta-feira (10)

O Governo de São Paulo mobilizou Procons municipais conveniados de todas as regiões do estado para uma atividade simultânea de orientação em bares e restaurantes, voltada especialmente para bebidas alcoólicas. A ação será realizada na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h.
Servidores dos órgãos municipais participantes visitarão bares, restaurantes e adegas, ao mesmo tempo, orientando comerciantes e consumidores sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumidor bebidas alcoólicas. Outro objetivo da ação #DeOlhoNoCopo, coordenada pelo Procon estadual, será esclarecer a população sobre os critérios adotados pela força-tarefa do Governo de SP nas investigações e interdições de estabelecimentos onde são encontradas bebidas adulteradas. Na capital e nas cidades onde o Procon-SP (estadual) possui núcleos regionais, também haverá visitas de orientação a estabelecimentos locais.
“Mais do que fiscalizar, queremos estar próximos dos comerciantes e da população, orientando e promovendo cidadania. Toda relação de consumo, inclusive em bares e restaurantes, precisa ser segura, transparente e responsável”, destaca o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.
Orientação para quem vende e conscientização para quem consome
Durante a ação #DeOlhoNoCopo, os agentes vão orientar os empresários sobre procedimentos de gestão e controle de fornecedores, como a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação de origem, armazenamento seguro e atenção a sinais de adulteração nas bebidas.
Os consumidores também receberão orientações práticas sobre seus direitos, desde o dever de informação até o consumo responsável. O Procon-SP reforça que o direito à vida saudável e ao entretenimento está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que garante segurança, qualidade e transparência nas relações comerciais — seja na compra de um produto no mercado, seja no consumo direto no local.
A mobilização estadual #DeOlhoNoCopo vem na esteira das ações da força-tarefa do Governo de São Paulo, que apura casos de contaminação por metanol em bebidas. O Estado mantém um gabinete de crise ativo com ações coordenadas e intersetoriais para combater os casos de adulteração.
“A presença simultânea dos Procons em campo poderá chamar a atenção para o papel dos órgãos de defesa do consumidor como instrumentos de cidadania ativa. Queremos mostrar que defender o consumidor é, acima de tudo, promover confiança e responsabilidade nas relações de mercado”, completa Orsatti.