Procon estadual realiza força-tarefa em bares na sexta-feira (10)

O Governo de São Paulo mobilizou Procons municipais conveniados de todas as regiões do estado para uma atividade simultânea de orientação em bares e restaurantes, voltada especialmente para bebidas alcoólicas. A ação será realizada na próxima sexta-feira (10), entre 18h e 22h.

Servidores dos órgãos municipais participantes visitarão bares, restaurantes e adegas, ao mesmo tempo, orientando comerciantes e consumidores sobre cuidados na hora de comprar, vender e consumidor bebidas alcoólicas. Outro objetivo da ação #DeOlhoNoCopo, coordenada pelo Procon estadual, será esclarecer a população sobre os critérios adotados pela força-tarefa do Governo de SP nas investigações e interdições de estabelecimentos onde são encontradas bebidas adulteradas. Na capital e nas cidades onde o Procon-SP (estadual) possui núcleos regionais, também haverá visitas de orientação a estabelecimentos locais.

“Mais do que fiscalizar, queremos estar próximos dos comerciantes e da população, orientando e promovendo cidadania. Toda relação de consumo, inclusive em bares e restaurantes, precisa ser segura, transparente e responsável”, destaca o diretor executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti Filho.