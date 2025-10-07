07 de outubro de 2025
AMEAÇA E DANO

Mulher se abriga no carro com os filhos para se proteger do irmão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher se abrigou dentro do próprio carro com o marido e os filhos, para se proteger do próprio irmão, no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. A Guarda Municipal foi acionada e ele foi preso por ameaça e dano.

O suspeito foi até a casa da irmã para discutir sobre uma dívida familiar. Durante a conversa, ele solicitou que ela fosse até o carro dele para conversarem. A irmã, com medo, se recusou, momento em que ele se exaltou, passando a ameaçá-la.

A vítima correu e entrou no próprio carro, onde estavam o marido e os filhos.

Revoltado, o irmão insistia para que eles saíssem e arremessou um vaso no veículo, causando danos.

Com a chegada dos GMs, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso.

A irmã, por sua vez, solicitou medida protetiva.

