Mulher se abriga no carro com os filhos para se proteger do irmão

Uma mulher se abrigou dentro do próprio carro com o marido e os filhos, para se proteger do próprio irmão, no bairro Parque Internacional, em Campo Limpo Paulista. A Guarda Municipal foi acionada e ele foi preso por ameaça e dano.
O suspeito foi até a casa da irmã para discutir sobre uma dívida familiar. Durante a conversa, ele solicitou que ela fosse até o carro dele para conversarem. A irmã, com medo, se recusou, momento em que ele se exaltou, passando a ameaçá-la.
A vítima correu e entrou no próprio carro, onde estavam o marido e os filhos.
Revoltado, o irmão insistia para que eles saíssem e arremessou um vaso no veículo, causando danos.
Com a chegada dos GMs, ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso.
A irmã, por sua vez, solicitou medida protetiva.