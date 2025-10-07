Inscrições estão abertas para oficina de decoração de balões

O Espaço Jundiaí Empreendedora recebe, na próxima sexta-feira (10), das 15h às 16h30, a atividade “Decorar Balões para o Dia das Crianças”, voltada para quem deseja aprender maneiras criativas de elaborar presentes personalizados para a data. A iniciativa integra a programação de capacitações oferecidas pelo espaço, por meio do eixo +Negócios, sempre com o objetivo de incentivar a inovação e abrir oportunidades para empreendedores locais.

Qualquer pessoa pode participar da oficina gratuita. As inscrições online já estão abertas.

A oficina será conduzida por Marlys Parra, artista profissional com mais de 20 anos de experiência em decoração com balões. Reconhecida por transformar eventos em momentos únicos, Marlys promete compartilhar técnicas acessíveis e encantadoras, que podem ser aplicadas tanto em festas quanto na criação de lembranças especiais.“Os balões carregam a magia de transformar o simples em extraordinário. Minha missão é mostrar como eles podem trazer alegria às crianças e, ao mesmo tempo, abrir um leque de possibilidades criativas para quem deseja empreender nesse segmento”, destacou Marlys.