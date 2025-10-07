07 de outubro de 2025
JANEIRO A AGOSTO

Escola de Gestão Pública promoveu 230 cursos para servidores

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os resultados obtidos se refletem na melhoria da qualidade dos serviços prestados e no fortalecimento do clima organizacional
A Escola de Gestão Pública (EGP) de Jundiaí vem consolidando importantes resultados ao longo de 2025, fortalecendo sua atuação como referência em capacitação de servidores e inovação na administração pública. Mesmo diante de um cenário de restrição orçamentária, a instituição manteve a qualidade dos serviços e ampliou suas entregas.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizados 230 cursos e eventos voltados ao aperfeiçoamento dos servidores municipais, número superior ao registrado no mesmo período de 2024. Os avanços são fruto de uma série de medidas administrativas que priorizaram eficiência e responsabilidade fiscal, com revisão de contratos, reestruturação de cargos e otimização de recursos humanos e materiais.

De acordo com o presidente da EGP, Silas Feitosa, as mudanças refletem um processo contínuo de modernização. “Adotamos medidas responsáveis, sempre visando à eficiência e à transparência. É possível entregar serviços de qualidade com menos gastos, desde que haja planejamento, comprometimento e respeito ao dinheiro público”, destaca.

Os resultados obtidos também se refletem na melhoria da qualidade dos serviços prestados e no fortalecimento do clima organizacional. Entre os principais indicadores de desempenho estão o aumento da participação dos servidores nas capacitações, a valorização do serviço público e o impacto positivo na imagem institucional.

