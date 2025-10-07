Escola de Gestão Pública promoveu 230 cursos para servidores

A Escola de Gestão Pública (EGP) de Jundiaí vem consolidando importantes resultados ao longo de 2025, fortalecendo sua atuação como referência em capacitação de servidores e inovação na administração pública. Mesmo diante de um cenário de restrição orçamentária, a instituição manteve a qualidade dos serviços e ampliou suas entregas.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram realizados 230 cursos e eventos voltados ao aperfeiçoamento dos servidores municipais, número superior ao registrado no mesmo período de 2024. Os avanços são fruto de uma série de medidas administrativas que priorizaram eficiência e responsabilidade fiscal, com revisão de contratos, reestruturação de cargos e otimização de recursos humanos e materiais.

De acordo com o presidente da EGP, Silas Feitosa, as mudanças refletem um processo contínuo de modernização. “Adotamos medidas responsáveis, sempre visando à eficiência e à transparência. É possível entregar serviços de qualidade com menos gastos, desde que haja planejamento, comprometimento e respeito ao dinheiro público”, destaca.