07 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
REFORMA

Prefeitura revitaliza praça no Vale Azul, região do Jundiaí-Mirim

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Entre as ações, há a reforma e pintura dos brinquedos infantis, poda das árvores, manutenção das academias ao ar livre e também da iluminação
Entre as ações, há a reforma e pintura dos brinquedos infantis, poda das árvores, manutenção das academias ao ar livre e também da iluminação

A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), deu início às obras de revitalização da praça do Vale Azul, na avenida Donata Molinari Cereser, região do Jundiaí-Mirim.

Os serviços estão sendo executados pelos Departamentos de Parques, Jardins e Praças e de Iluminação Pública, com foco na recuperação do espaço e na ampliação da acessibilidade.

“Nosso objetivo é oferecer um espaço público revitalizado, que seja seguro e agradável para todos os frequentadores do Vale Azul”, destacou o secretário da Smisp, Marcos Galdino.

Além da reforma geral, a prefeitura está implantando melhorias de acessibilidade, incluindo a construção de uma rampa de acesso. Também estão sendo instalados dois pontos de hidratação com bebedouros para os frequentadores e um bebedouro específico para pets.

“As intervenções vão garantir mais conforto para as famílias e também para quem frequenta o espaço com seus animais de estimação”, explicou Galdino.

Entre as ações já previstas estão a reforma e pintura dos brinquedos infantis, poda das árvores do entorno, manutenção das academias ao ar livre, pintura do piso e das calçadas e serviços de manutenção da iluminação.

De acordo com o assessor de relação com a comunidade da Smisp, Henrique Pardini, as melhorias vão trazer mais qualidade de vida e oportunidades de convivência. “As praças cumprem um papel fundamental como ponto de encontro, por isso estamos investindo em oferecer espaços mais seguros, acessíveis e agradáveis para todos”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários