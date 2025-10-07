Prefeitura revitaliza praça no Vale Azul, região do Jundiaí-Mirim

A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), deu início às obras de revitalização da praça do Vale Azul, na avenida Donata Molinari Cereser, região do Jundiaí-Mirim.

Os serviços estão sendo executados pelos Departamentos de Parques, Jardins e Praças e de Iluminação Pública, com foco na recuperação do espaço e na ampliação da acessibilidade.

“Nosso objetivo é oferecer um espaço público revitalizado, que seja seguro e agradável para todos os frequentadores do Vale Azul”, destacou o secretário da Smisp, Marcos Galdino.