Prefeitura revitaliza praça no Vale Azul, região do Jundiaí-Mirim

A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), deu início às obras de revitalização da praça do Vale Azul, na avenida Donata Molinari Cereser, região do Jundiaí-Mirim.
Os serviços estão sendo executados pelos Departamentos de Parques, Jardins e Praças e de Iluminação Pública, com foco na recuperação do espaço e na ampliação da acessibilidade.
“Nosso objetivo é oferecer um espaço público revitalizado, que seja seguro e agradável para todos os frequentadores do Vale Azul”, destacou o secretário da Smisp, Marcos Galdino.
Além da reforma geral, a prefeitura está implantando melhorias de acessibilidade, incluindo a construção de uma rampa de acesso. Também estão sendo instalados dois pontos de hidratação com bebedouros para os frequentadores e um bebedouro específico para pets.
“As intervenções vão garantir mais conforto para as famílias e também para quem frequenta o espaço com seus animais de estimação”, explicou Galdino.
Entre as ações já previstas estão a reforma e pintura dos brinquedos infantis, poda das árvores do entorno, manutenção das academias ao ar livre, pintura do piso e das calçadas e serviços de manutenção da iluminação.
De acordo com o assessor de relação com a comunidade da Smisp, Henrique Pardini, as melhorias vão trazer mais qualidade de vida e oportunidades de convivência. “As praças cumprem um papel fundamental como ponto de encontro, por isso estamos investindo em oferecer espaços mais seguros, acessíveis e agradáveis para todos”, afirmou.