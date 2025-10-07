Papai Noel do Centro passa por amputação e fará nova cirurgia

O humorista jundiaiense David Castilho, conhecido como DVD Castilho, sofreu um ferimento no pé que acabou infeccionando e, por isso, passou por duas cirurgias de amputação. David é uma figura icônica do Natal de Jundiaí, atuou por três anos consecutivos como Papai Noel na Casa de Vidro do Centro.

Agora, a irmã do humorista, Denise, pede orações pela saúde de Castilho, que está no Hospital São Vicente e precisará passar por mais um procedimento esta semana. "Durante um dia de trabalho ele não percebeu que o sapato apertado estava machucando um dedo do pé. Esse pequeno machucado virou uma bolha, que se tornou uma ferida, que gerou uma infecção grande, tomando boa parte do pé. Isso de maneira bem rápida por causa da diabetes."

"Mesmo com antibióticos e tratamento, infelizmente a infecção avançou e foi necessário a amputação do pé direito. Agora, ele segue internado, tomando antibióticos e fazendo exames", diz Denise. "Dia 30 de setembro, ele fez a primeira cirurgia, amputou um dedo. A infecção não cedeu, pelo contrário, avançou e, no dia 3 de outubro, ele passou pela segunda cirurgia, tendo que amputar o pé direito. Ele continua em tratamento e provavelmente sexta feira (10), volta pro centro cirúrgico pra fechar a ferida."