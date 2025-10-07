Grupo de Jundiaí vence competição em festival de dança do ventre

No último fim de semana, um grupo de dança do ventre de Jundiaí conquistou o primeiro lugar na competição do Hathor Festival, um evento internacional de danças árabes que aconteceu em Curitiba. Além disso, também ganhou o prêmio como melhor grupo do festival.

A professora Camila Iara diz que este prêmio foi disputado por grupos e bailarinos de todo o país e é inédito para professores de Jundiaí. "É uma competição que acontece há 13 anos, e reúne os principais profissionais da dança árabe do Brasil e América do Sul. Tinham profissionais do exterior julgando. Nessa competição, estavam a maioria dos grupos premiados em outros eventos, grupos de alto nível e com história no mercado."

Para a competição, Camila reuniu bailarinas profissionais e amadoras de Jundiaí, Jaguariúna, Valinhos, Porto Feliz, São Paulo e Poços de Caldas (MG). "Meu grupo, que começou em 2022, participou desse evento ano passado, onde pegamos a terceira colocação. Este ano conquistamos o primeiro lugar, entre os 11 melhores grupos do Brasil, e também conquistamos a maior nota de grupo de todo evento."