Motoboy da Vila Hortolândia morre ao bater em carreta em Jundiaí

Um motoboy de 24 anos, morador no bairro Vila Hortolândia, em Jundiaí, morreu após bater na traseira de uma carreta que estava na marginal da rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, na região do Setor Industrial, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (7). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

O acidente aconteceu no sentido Jundiaí-Cabreuva. A vítima colidiu na traseira da carreta, por razões ainda a serem investigadas pela Polícia Civil. O resgate chegou a ser acionado, mas ele faleceu no local, onde normalmente vários caminhões ficam parados ou estacionados à espera de operações de carga e descarga em uma empresa no local - a informação preliminar, porém, é que a carreta envolvida estava em movimento.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou negativo para ingestão de álcool.