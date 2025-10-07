Ação de rastreio de câncer de colo de útero espera 250 mulheres

Dentro da programação do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realizou, no último sábado (4), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fazenda Grande e Retiro, uma ação para realização de exames de Papanicolau em mulheres previamente agendadas. A iniciativa, que será realizada ao longo do mês, busca atender aproximadamente 250 mulheres.

Além de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa em Jundiaí também amplia o olhar para outros cuidados com a saúde da mulher.

“Essa campanha é um chamado para a sociedade voltar os olhos para a população feminina, incentivando o cuidado integral. Além da oferta de 2,8 mil mamografias durante os meses de outubro e novembro, chamamos mulheres atendidas na Atenção Básica, que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde, e efetuamos o agendamento para realizar o Papanicolau, exame que permite identificar alterações celulares que ainda não são câncer, mas que, se não tratadas, podem evoluir para a doença”, enfatiza a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.