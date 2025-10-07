Ação de rastreio de câncer de colo de útero espera 250 mulheres

Dentro da programação do Outubro Rosa, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde realizou, no último sábado (4), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Fazenda Grande e Retiro, uma ação para realização de exames de Papanicolau em mulheres previamente agendadas. A iniciativa, que será realizada ao longo do mês, busca atender aproximadamente 250 mulheres.
Além de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Outubro Rosa em Jundiaí também amplia o olhar para outros cuidados com a saúde da mulher.
“Essa campanha é um chamado para a sociedade voltar os olhos para a população feminina, incentivando o cuidado integral. Além da oferta de 2,8 mil mamografias durante os meses de outubro e novembro, chamamos mulheres atendidas na Atenção Básica, que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde, e efetuamos o agendamento para realizar o Papanicolau, exame que permite identificar alterações celulares que ainda não são câncer, mas que, se não tratadas, podem evoluir para a doença”, enfatiza a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.
VEJA MAIS
- Outubro Rosa tem programação especial em Jundiaí
- Doe cabelo, espalhe esperança: participe do Outubro Rosa na FMJ
Testes gratuitos
Durante a ação, mulheres acima de 40 anos também puderam aproveitar para solicitar o agendamento da mamografia, caso não tenham efetuado o exame no último ano.
Também foram disponibilizados para a população, sem a necessidade de agendamento, testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
Programação
A ação prossegue até o final do mês, passando por outras seis Unidades de Saúde. No próximo sábado (11), será nas UBSs Central e Morada das Vinhas; dia 18, UBS Rui Barbosa e Clínica da Família Ponte São João; e no dia 25 de outubro, nas UBSs Maringá e Jardim do Lago.
O exame Papanicolau deve ser realizado uma vez ao ano por mulheres que tenham de 25 a 64 anos e já tenham tido atividade sexual. Caso a mulher apresente dois exames consecutivos com resultado normal, a coleta pode ser realizada a cada três anos.