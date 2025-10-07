Levantamento do Procon aponta variação de até 105% em brinquedos

Com a proximidade do Dia das Crianças, o Procon Jundiaí, em parceria com o Núcleo Regional de Campinas e a Fundação Procon-SP, realizou uma pesquisa comparativa de preços em brinquedos comercializados na cidade.
O levantamento foi feito em cinco estabelecimentos e analisou 38 itens, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos. As variações de preços refletem os valores praticados nos dias 15 e 16 de setembro, período em que a pesquisa foi realizada.
Entre os produtos analisados, o destaque ficou para o Play-Doh Tortas Divertidas (B3398 – Hasbro), que apresentou a maior diferença de preço: 105,21% — variando de R$ 38,98 a R$ 79,99, uma diferença absoluta de R$ 41,01.
A pesquisa do Procon Jundiaí pode ser verificada neste link: https://procon.jundiai.sp.gov.br/procon-orienta/pesquisas/.
O levantamento teve como objetivo orientar os consumidores e alertar sobre a importância de comparar preços antes da compra.
“O objetivo da pesquisa é oferecer uma referência ao consumidor a partir dos preços médios obtidos na amostra pesquisada. É importante que pais e responsáveis evitem compras por impulso, motivadas apenas pelo desejo de agradar filhos ou netos, e sempre comparem valores antes da aquisição”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.
Orientações do Procon
- Verifique a segurança: certifique-se de que o produto tem o selo do Inmetro e que a embalagem indica a faixa etária adequada, garantindo que o brinquedo foi testado quanto a riscos como intoxicação, choque elétrico, perfuração ou alergias;
- Compare preços: pesquise em diferentes estabelecimentos e leve em conta não apenas o valor, mas também formas de pagamento, comodidade e benefícios oferecidos;
- Escolha adequada: considere a idade e os interesses da criança, priorizando brinquedos que estimulem a socialização e a criatividade.