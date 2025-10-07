Levantamento do Procon aponta variação de até 105% em brinquedos

Com a proximidade do Dia das Crianças, o Procon Jundiaí, em parceria com o Núcleo Regional de Campinas e a Fundação Procon-SP, realizou uma pesquisa comparativa de preços em brinquedos comercializados na cidade.

O levantamento foi feito em cinco estabelecimentos e analisou 38 itens, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos. As variações de preços refletem os valores praticados nos dias 15 e 16 de setembro, período em que a pesquisa foi realizada.

Entre os produtos analisados, o destaque ficou para o Play-Doh Tortas Divertidas (B3398 – Hasbro), que apresentou a maior diferença de preço: 105,21% — variando de R$ 38,98 a R$ 79,99, uma diferença absoluta de R$ 41,01.