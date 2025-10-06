Mudanças no estilo de vida podem ajudar na prevenção

Neste Outubro Rosa, o Governo de São Paulo reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama. Dados da Secretaria de Saúde apontam que, somente de janeiro a julho deste ano, foram realizados mais de 350 mil procedimentos clínicos ambulatoriais e 13,3 mil internações relacionadas à neoplasia de mama. A prevenção passa, sobretudo, por mudanças no estilo de vida.

O médico ginecologista do Hospital das Clínicas FMUSP, Carlos Ruiz, destaca a relação entre obesidade, sedentarismo e câncer. “A gordura é um armazém natural de hormônio. O excesso de tecido gorduroso provoca uma inflamação no organismo e o câncer vem com a inflamação. A pessoa que tem obesidade e é sedentária, tem maior risco não só de desenvolver câncer de mama, mas outros tipos de câncer também”, explica.

O consumo de bebidas alcoólicas também é um fator de risco. “O álcool mexe com uma série de funções do corpo, e ele tem um efeito deletério no próprio DNA, gerando alterações na própria duplicação celular como um todo. Além de comprometer a função hepática”, alerta Ruiz.