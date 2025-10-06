Bares já contabilizam queda de 50% na venda de bebidas

A recente crise do metanol, desencadeada após casos de intoxicação registrados em todo o país, sobretudo no Estado de São Paulo, está afetando diretamente o setor de bares e restaurantes em Jundiaí. Segundo o Núcleo de Gastronomia e Hotelaria de Jundiaí e Região da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), apenas no final de semana foi registrada queda de cerca de 50% nas vendas de bebidas em geral em relação a outros finais de semana. Alguns já contabilizam prejuízo de 90% quando o assunto é destilado.
A principal razão apontada é o medo da população em consumir bebidas alcoólicas, especialmente destilados. Jundiaí tem um registro de um caso positivo para intoxicação por metanol. A vítima, um homem de 37 anos, está internada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. O estado de saúde e local de consumo da bebida, porém, não foram informados. As demais cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), não apresentam casos confirmados.
“Alguns estabelecimentos não venderam nada de vodka, gin e alguns outros destilados que se encontram na lista de mais adulterados, como Jack Daniel’s, Red Label e Black Label”, comenta o coordenador do Núcleo, Laudo Motta.
Proprietário de quatro estabelecimentos em Jundiaí, Marcelo Chagas, de 56 anos, confirma a queda nas vendas. A queda chegou a 90% para os destilados. “Vale frisar que cada estabelecimento trabalha de uma forma. Nós temos apenas fornecedores homologados de grandes distribuidoras. Não compramos de adega, mercadinhos ou qualquer fornecedor sem nota”, completa o empreendedor.
Proprietário de bar, André Godau Cabral de Mello, 53 anos, relata um leve aumento no consumo de cervejas e chopes, porém, a queda nas vendas foi próxima de 40%. “Infelizmente todos somos afetados, mas confiamos nas autoridades para resolver este problema que traz perigo à saúde. Enquanto isso, seguiremos nossos protocolos, quer dizer, comprar destilados da distribuidora autorizada e conferir lacres e selos no recebimento da mercadoria, além de orientar nossos funcionários conforme comunicado dos órgãos competentes”, explica.
Já Adilson Felipe, de 62 anos, também proprietário de bar, relatou queda de 70% nas vendas. “Meus produtos são comprados apenas em atacadistas de confiança e sempre exijo nota fiscal. Em 25 anos de casa, nunca tive problemas com a bebida e com a comida”, afirma.
Investigação
A Polícia Civil prendeu mais 41 pessoas envolvidas em adulteração de bebidas no Estado. Também foram apreendidos milhares de materiais, como garrafas, rótulos de marcas e outros. As ações fazem parte da força-tarefa do Governo de São Paulo para combater casos de contaminação por metanol. Ao todo, 11 estabelecimentos foram interditados pela força-tarefa.
De acordo com a Secretaria de Saúde, São Paulo tem 162 casos, entre confirmados e investigados. Houve dois óbitos na Capital.