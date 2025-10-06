Bares já contabilizam queda de 50% na venda de bebidas

A recente crise do metanol, desencadeada após casos de intoxicação registrados em todo o país, sobretudo no Estado de São Paulo, está afetando diretamente o setor de bares e restaurantes em Jundiaí. Segundo o Núcleo de Gastronomia e Hotelaria de Jundiaí e Região da Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), apenas no final de semana foi registrada queda de cerca de 50% nas vendas de bebidas em geral em relação a outros finais de semana. Alguns já contabilizam prejuízo de 90% quando o assunto é destilado.

A principal razão apontada é o medo da população em consumir bebidas alcoólicas, especialmente destilados. Jundiaí tem um registro de um caso positivo para intoxicação por metanol. A vítima, um homem de 37 anos, está internada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. O estado de saúde e local de consumo da bebida, porém, não foram informados. As demais cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), não apresentam casos confirmados.

“Alguns estabelecimentos não venderam nada de vodka, gin e alguns outros destilados que se encontram na lista de mais adulterados, como Jack Daniel’s, Red Label e Black Label”, comenta o coordenador do Núcleo, Laudo Motta.