Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes e ventos

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos a partir desta terça-feira (7), em Jundiaí e nas demais cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

De acordo com o órgão, a aproximação de uma frente fria, associada ao intenso contraste térmico presente na região, cria condições favoráveis para a ocorrência de rajadas de vento que podem atingir até 85 km/h, além de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

A previsão indica ainda que, entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10), podem ocorrer chuvas a qualquer hora do dia, exigindo atenção especial da população.