06 de outubro de 2025
A PARTIR DE AMANHÃ

Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes e ventos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas e ventos de até 85km/h
A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos a partir desta terça-feira (7), em Jundiaí e nas demais cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

De acordo com o órgão, a aproximação de uma frente fria, associada ao intenso contraste térmico presente na região, cria condições favoráveis para a ocorrência de rajadas de vento que podem atingir até 85 km/h, além de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

A previsão indica ainda que, entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10), podem ocorrer chuvas a qualquer hora do dia, exigindo atenção especial da população.

Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção, especialmente aqueles que vivem em áreas mais vulneráveis, devido ao risco de alagamentos, enxurradas e outros eventos adversos.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (11) 4589-1099, ou ainda com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

