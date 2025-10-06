Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas fortes e ventos

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de chuvas fortes e ventos intensos a partir desta terça-feira (7), em Jundiaí e nas demais cidades que compõem a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).
De acordo com o órgão, a aproximação de uma frente fria, associada ao intenso contraste térmico presente na região, cria condições favoráveis para a ocorrência de rajadas de vento que podem atingir até 85 km/h, além de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.
A previsão indica ainda que, entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10), podem ocorrer chuvas a qualquer hora do dia, exigindo atenção especial da população.
Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem a atenção, especialmente aqueles que vivem em áreas mais vulneráveis, devido ao risco de alagamentos, enxurradas e outros eventos adversos.
Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (11) 4589-1099, ou ainda com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.