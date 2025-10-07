Com vacinas abaixo da meta, Jundiaí inicia Campanha de Vacinação

Com uma série de vacinas abaixo da meta de cobertura vacinal, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde e divulgados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), entre elas, Penta e Febre Amarela, Jundiaí e Região se preparam para a Campanha Nacional de Multivacinação. A estratégia visa atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes de até 15 anos que, por algum motivo, ainda não foram imunizados ou que estão com doses atrasadas.

Dentre as vacinas que Jundiaí ainda está abaixo da meta de cobertura vacinal estão a Penta (82,83%), DTP (88,78%), Febre Amarela (83,48%), VIP (88,85%), Pneumo 10 em menores de um ano (92,69%), Meningo C em menores de um ano (89,89%), Rotavírus (91,20%), Covid-19 (3,15%), Hepatite A em crianças de um ano (92,90%), DTP – 1º reforço (80,61%), Tríplice Viral – 2ª dose (88,05%), VIP – reforço (91,24%) e Varicela (88,78%). Em relação aos adolescentes, a cobertura da vacina contra a Dengue também está abaixo: 31,52% para a primeira dose e apenas 10,43% para a segunda. Já a vacina contra Influenza (gripe), voltada ao público-alvo prioritário, apresenta cobertura de 55,62% até o momento – índice superior ao registrado em 2024 (54,34%).

Por outro lado, o município apresenta avanços em algumas coberturas e superou as metas preconizadas em algumas vacinas, como a BCG (111,70%) e Hepatite B (113,26%), que têm como referência mínima uma cobertura de 90% para BCG e 95% para os demais imunizantes. Além delas, a Tríplice Viral – 1ª dose (101,35%), Meningo C – 1º reforço (100,87%) e Pneumo 10 – 1º reforço (97,61%), estão com índices ideais ou próximos aos ideais.