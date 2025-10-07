Com vacinas abaixo da meta, Jundiaí inicia Campanha de Vacinação

Com uma série de vacinas abaixo da meta de cobertura vacinal, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde e divulgados pela Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), entre elas, Penta e Febre Amarela, Jundiaí e Região se preparam para a Campanha Nacional de Multivacinação. A estratégia visa atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes de até 15 anos que, por algum motivo, ainda não foram imunizados ou que estão com doses atrasadas.
Dentre as vacinas que Jundiaí ainda está abaixo da meta de cobertura vacinal estão a Penta (82,83%), DTP (88,78%), Febre Amarela (83,48%), VIP (88,85%), Pneumo 10 em menores de um ano (92,69%), Meningo C em menores de um ano (89,89%), Rotavírus (91,20%), Covid-19 (3,15%), Hepatite A em crianças de um ano (92,90%), DTP – 1º reforço (80,61%), Tríplice Viral – 2ª dose (88,05%), VIP – reforço (91,24%) e Varicela (88,78%). Em relação aos adolescentes, a cobertura da vacina contra a Dengue também está abaixo: 31,52% para a primeira dose e apenas 10,43% para a segunda. Já a vacina contra Influenza (gripe), voltada ao público-alvo prioritário, apresenta cobertura de 55,62% até o momento – índice superior ao registrado em 2024 (54,34%).
Por outro lado, o município apresenta avanços em algumas coberturas e superou as metas preconizadas em algumas vacinas, como a BCG (111,70%) e Hepatite B (113,26%), que têm como referência mínima uma cobertura de 90% para BCG e 95% para os demais imunizantes. Além delas, a Tríplice Viral – 1ª dose (101,35%), Meningo C – 1º reforço (100,87%) e Pneumo 10 – 1º reforço (97,61%), estão com índices ideais ou próximos aos ideais.
“A vacinação protege não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade, garantindo imunidade coletiva e prevenindo o retorno de doenças graves. É importante que a população confie na ciência, verifique sua caderneta e procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Clínica da Família mais próxima. A imunização é a forma mais eficaz e segura de proteger a vida”, ressalta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.
Locais
Até o dia 31 de outubro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família da cidade participam da ação. No sábado, dia 18, também será realizado o dia D de mobilização. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis.
Além da Campanha da Multivacinação, outras estratégias traçadas pelo município para aumentar a proteção da população compreendem a busca ativa de crianças com doses em atraso, parcerias com a rede de Educação para orientar e aplicar vacinas, vacinação em locais de grande circulação, como o Maxi Shopping, Praça da Matriz e Parque da Cidade, abertura das Unidades de Saúde aos sábados e campanhas de comunicação.