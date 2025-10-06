Quadrilha suspeita de furtos em toda a região é presa em Itatiba

Quatro pessoas foram presas por guardas municipais, em Itatiba, neste final de semana, suspeitas de serem parte de uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Três delas eram mulheres, todas venezuelanas.

Os GMs foram informados de que um carro suspeito de participação em furtos a farmácias, estava circulando pelo município. Várias viaturas efetuaram um cerco e conseguiram localizar o veículo suspeito.

Dentro dele havia quatro pessoas - sendo três mulheres venezuelanas -, e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, no automóvel, vários medicamentos e outros produtos foram localizados. O bando confessou a prática de furto em duas farmácias, momentos antes.