07 de outubro de 2025
TRÊS VENEZUELANAS

Quadrilha suspeita de furtos em toda a região é presa em Itatiba

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Todos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos em flagrante
Todos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos em flagrante

Quatro pessoas foram presas por guardas municipais, em Itatiba, neste final de semana, suspeitas de serem parte de uma quadrilha especializada em furtos a farmácias. Três delas eram mulheres, todas venezuelanas.

Os GMs foram informados de que um carro suspeito de participação em furtos a farmácias, estava circulando pelo município. Várias viaturas efetuaram um cerco e conseguiram localizar o veículo suspeito.

Dentro dele havia quatro pessoas - sendo três mulheres venezuelanas -, e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, no automóvel, vários medicamentos e outros produtos foram localizados. O bando confessou a prática de furto em duas farmácias, momentos antes.

Todos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos em flagrante.

A quadrilha está sendo investigada por uma série de furtos não só em Itatiba, mas em outras cidades da região.

