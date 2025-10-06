GMs prendem suspeito de tráfico dentro de um bar

Guardas municipais de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas na Vila Comercial, em Jundiaí, neste domingo (5).

Os GMs Odirley, Marco e Ferreira, supervisionados pelo subinspetor Cristiano faziam patrulhamento pela rua Mário João Bampa, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para dentro de um bar, onde foi detido pelos guardas.

Com ele foram encontradas algumas porções de drogas e dinheiro. Em um terreno próximo, com trabalho de faro do k9 Barack, mais drogas foram localizadas.