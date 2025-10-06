07 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

GMs prendem suspeito de tráfico dentro de um bar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Com trabalho do k9 Barack, mais drogas foram localizadas
Com trabalho do k9 Barack, mais drogas foram localizadas

Guardas municipais de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas na Vila Comercial, em Jundiaí, neste domingo (5).

Os GMs Odirley, Marco e Ferreira, supervisionados pelo subinspetor Cristiano faziam patrulhamento pela rua Mário João Bampa, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para dentro de um bar, onde foi detido pelos guardas.

Com ele foram encontradas algumas porções de drogas e dinheiro. Em um terreno próximo, com trabalho de faro do k9 Barack, mais drogas foram localizadas.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

