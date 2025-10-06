Governo de SP e setor de bebidas unem forças contra falsificação

O Governo de São Paulo anunciou um conjunto de ações nesta segunda-feira (6) para garantir, por meio de convênio com associações do setor de bebidas alcoólicas, a ampliação do combate à falsificação no estado. O tema foi tratado em reunião no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda (6) e integra os esforços da administração estadual no enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol. O encontro reforçou as medidas de fiscalização do gabinete de crise para conter a circulação de produtos adulterados no estado.

“O objetivo é resolver esse problema o mais rápido possível, com fiscalização e medidas legais. A gente vai incorporar a iniciativa privada nessas discussões. Esse convênio terá um grande programa de combate às falsificações – treinamento dos agentes de fiscalização para o combate à fraude nas atividades, treinar os comerciantes e divulgar as ações de maneira mais efetiva possível”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O convênio com o setor privado deve contemplar o treinamento de agentes públicos e comerciantes para o combate à falsificações, além de campanhas de orientação para que o consumidor saiba identificar bebidas seguras. Também devem ser feitas propostas legislativas voltadas ao endurecimento das regras sobre falsificação e comercialização irregular de produtos.