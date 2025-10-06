06 de outubro de 2025
MUTIRÃO

‘Quem Ama, Cuida’ estará na Região Leste esta semana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
As equipes executam serviços essenciais como poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo
A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), realiza de 6 a 11 de outubro o mutirão de zeladoria e conservação “Quem Ama, Cuida”, da Prefeitura de Jundiaí, contemplando os bairros da Região Leste da cidade.

As equipes executam serviços essenciais como poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, hidrojateamento e limpeza de bocas de lobo. “Nosso objetivo é garantir mais segurança, qualidade de vida e bem-estar para a população, mantendo os espaços públicos sempre cuidados”, destacou o secretário da SMISP, Marcos Galdino.

Ao todo, 24 bairros permanecem com as equipes do mutirão nesta etapa. Além desses locais, a SMISP também mantém equipes distribuídas por toda a cidade, realizando atendimentos às demandas registradas pelo serviço 156 ou emergências que exigem ação imediata.

“Esse esforço conjunto permite que o trabalho de zeladoria chegue a todos os pontos da cidade, com manutenção constante e atenção especial às necessidades da população”, concluiu Galdino.

Desde o lançamento, em março de 2025, o programa já percorreu todos os bairros de Jundiaí mais de uma vez, reforçando o compromisso da Prefeitura com a conservação dos espaços urbanos.

