06 de outubro de 2025
ARRECADAÇÃO

Ateal faz bazar de Dia das Crianças em prol da instituição

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução / Google
O bazar de Dia das Crianças em prol da Ateal terá opções que vão de artesanato a produtos alimentícios artesanais
A Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) de Jundiaí fará entre terça (7) e quarta-feira (8), das 10h às 18h, um bazar especial de Dia das Crianças em prol da instituição. O evento terá estacionamento, pipoca e brinquedos infláveis gratuitos.

No local, feria de artesanato e de microempreendedores, feira gastronômica, com pães  e outros produtos artesanais, e food trucks, com lanches, pastéis e cachorro quente.

A Ateal fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael de Oliveira, ao lado do supermercado Tauste.

