Ateal faz bazar de Dia das Crianças em prol da instituição

A Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal) de Jundiaí fará entre terça (7) e quarta-feira (8), das 10h às 18h, um bazar especial de Dia das Crianças em prol da instituição. O evento terá estacionamento, pipoca e brinquedos infláveis gratuitos.

No local, feria de artesanato e de microempreendedores, feira gastronômica, com pães e outros produtos artesanais, e food trucks, com lanches, pastéis e cachorro quente.

A Ateal fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael de Oliveira, ao lado do supermercado Tauste.