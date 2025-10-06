Soro nacional para picada de abelha entra em fase final de testes

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), com apoio do Ministério da Saúde, iniciaram a fase final de testes do soro antiapílico, que trata o envenenamento por abelhas africanizadas, ou Apis mellifera. O trabalho será conduzido pela equipe do Centro de Ciência Translacional e Desenvolvimento de Biofármacos (CTS), um Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) da Fapesp, e o aporte do Ministério da Saúde é de R$ 20 milhões.

Com tecnologia 100% nacional, o biofármaco começou a ser desenvolvido há mais de uma década por cientistas do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp, campus de Botucatu.

As chamadas abelhas africanizadas – resultado do cruzamento entre abelhas-africanas e europeias – se tornaram uma das espécies mais comuns no país. Por um lado, são as principais responsáveis pela produção de mel no Brasil; por outro, estão frequentemente envolvidas em acidentes com seres humanos. As ocorrências variam desde picadas leves, que causam apenas dor local e inchaço, até reações sistêmicas graves. Isso ocorre por causa da sensibilidade do indivíduo aos componentes do veneno ou pela ocorrência de múltiplas picadas, levando a dificuldades para respirar, choques, tremores e insuficiência renal, entre outros sintomas.