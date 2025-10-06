06 de outubro de 2025
TIRANDO 'RACHA'?

Homem morre em acidente neste domingo, dia de seu aniversário

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O caso foi atendido e registrado pela PM Rodoviária
Um homem morreu neste domingo (5) - dia de seu aniversário de 30 anos -, ao sofrer um acidente na rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonoli, em Itupeva. Informações preliminares colhidas pela Polícia Militar Rodoviária, com uma testemunha, indicam que a vítima estava disputando um 'racha'.

Um carreteiro transitava pela via, quando observou dois carros aparentemente disputando um 'racha'. A vítima foi fechada pelo 'oponente', e colidiu na lateral do semi-reboque da carreta, capotando em seguida - o 'adversário' no racha se evadiu.

Viaturas de resgate foram acionadas e socorreram o homem ao Hospital São Vicente, onde foram tentadas manobras de salvamento, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O rapaz, que era morador em Jundiaí, estava completando 30 anos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames gerais e toxicológico e depois liberado para sepultamento.

O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

