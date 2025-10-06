Homem morre em acidente neste domingo, dia de seu aniversário

Um homem morreu neste domingo (5) - dia de seu aniversário de 30 anos -, ao sofrer um acidente na rodovia Vice-prefeito Hermenegildo Tonoli, em Itupeva. Informações preliminares colhidas pela Polícia Militar Rodoviária, com uma testemunha, indicam que a vítima estava disputando um 'racha'.

Um carreteiro transitava pela via, quando observou dois carros aparentemente disputando um 'racha'. A vítima foi fechada pelo 'oponente', e colidiu na lateral do semi-reboque da carreta, capotando em seguida - o 'adversário' no racha se evadiu.

Viaturas de resgate foram acionadas e socorreram o homem ao Hospital São Vicente, onde foram tentadas manobras de salvamento, mas ele não resistiu aos ferimentos.