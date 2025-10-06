06 de outubro de 2025
A PARTIR DE 4 ANOS

Várzea Paulista abre inscrições de pré-matrícula para pré-escola

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
O cadastro para o ano letivo 2026 pode ser feito on-line ou presencialmente até o dia 31 de outubro

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, informa que está aberta, até o dia 31 de outubro, a pré-matrícula para a faixa etária de pré-escola, referente ao ano letivo de 2026.

O cadastro pode ser realizado de duas formas:

On-line – através do site oficial da prefeitura, neste link: https://bit.ly/3yXYZaP. No portal, os pais ou responsáveis legais deverão clicar no botão “Solicitação de Pré-Matrícula para a Pré-Escola – Ano letivo 2026” e preencher os dados solicitados.

Presencialmente – na Unidade Escolar de preferência, durante o período de inscrição.

Documentos obrigatórios

  • Certidão de nascimento da criança;
  • Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável legal ou termo de guarda e responsabilidade;
  • Comprovante de residência atualizado em Várzea Paulista (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel — desde que conste o nome do responsável);
  • Declaração de vacinação emitida pela UBS (Unidade Básica de Saúde).

Mais informações

Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Gestora de Educação pelos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 ou 4596-9005, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h.

A prefeitura reforça que essa faixa etária, a partir de quatro anos, configura idade obrigatória para a frequência na Educação Infantil.

