Várzea Paulista abre inscrições de pré-matrícula para pré-escola

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, informa que está aberta, até o dia 31 de outubro, a pré-matrícula para a faixa etária de pré-escola, referente ao ano letivo de 2026.

O cadastro pode ser realizado de duas formas:

On-line – através do site oficial da prefeitura, neste link: https://bit.ly/3yXYZaP. No portal, os pais ou responsáveis legais deverão clicar no botão “Solicitação de Pré-Matrícula para a Pré-Escola – Ano letivo 2026” e preencher os dados solicitados.