Várzea Paulista abre inscrições de pré-matrícula para pré-escola

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Educação, informa que está aberta, até o dia 31 de outubro, a pré-matrícula para a faixa etária de pré-escola, referente ao ano letivo de 2026.
O cadastro pode ser realizado de duas formas:
On-line – através do site oficial da prefeitura, neste link: https://bit.ly/3yXYZaP. No portal, os pais ou responsáveis legais deverão clicar no botão “Solicitação de Pré-Matrícula para a Pré-Escola – Ano letivo 2026” e preencher os dados solicitados.
Presencialmente – na Unidade Escolar de preferência, durante o período de inscrição.
Documentos obrigatórios
- Certidão de nascimento da criança;
- Carteira de identidade (RG) e CPF do responsável legal ou termo de guarda e responsabilidade;
- Comprovante de residência atualizado em Várzea Paulista (conta de água, energia, telefone fixo, IPTU ou contrato de aluguel — desde que conste o nome do responsável);
- Declaração de vacinação emitida pela UBS (Unidade Básica de Saúde).
Mais informações
Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Gestora de Educação pelos telefones (11) 4596-9000, 4596-9001 ou 4596-9005, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h.
A prefeitura reforça que essa faixa etária, a partir de quatro anos, configura idade obrigatória para a frequência na Educação Infantil.