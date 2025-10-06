Paulista convoca assembleia para definir próximos passos da SAF

O Paulista convocou seus sócios contribuintes para uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 14 de outubro, às 18h, na sede social do clube, que definirá o futuro modelo de gestão do clube. Entre os principais temas que serão abordados sobre a SAF estão a deliberação sobre o pedido de recuperação extrajudicial, aprovação da prorrogação do prazo e a eleição dos membros de um comitê consultivo responsável pela representação da associação no trâmite de constituição da SAF.

Confira abaixo todas as pautas da assembleia, com explicações ponto a ponto:

1. Deliberação sobre o ajuizamento de pedido de recuperação extrajudicial pela Associação e/ou suas controladas, nos termos dos arts. 161 e seguintes da Lei nº 11.101/2005;