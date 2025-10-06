Jundiaí terá três cursos pelo CultSP PRO; inscrições até dia 12

O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, está com 425 vagas gratuitas em 22 cursos voltados para diferentes setores da cadeia produtiva da cultura em todo o estado. Em Jundiaí, são três cursos: Bartender - A Arte da Coquetelaria sem Álcool com Frutas Brasileiras; Produção de Cardápios para Eventos; e Técnicas de Ponto-cruz e Arraiolo.

As inscrições, destinadas a maiores de 16 anos, podem ser feitas até o dia 12 de outubro pelo site do programa. Além de Jundiaí, as formações acontecerão na Capital, na Grande São Paulo e nas regiões de Registro, Santos e São José dos Campos, além de um curso na modalidade on-line. Ao todo, 12 cidades receberão atividades.

Em todo o estado, há cursos de transmissão por streaming, manipulação têxtil, gestão de projetos e negócios da moda, mediação cultural, arte com reciclados, gerenciamento de projetos carnavalescos, gestão de projetos e oportunidades de carreira no audiovisual, Pixel Art (fundamentos e técnicas para jogos digitais), aprendizado de costura através do Upcycling, fotografia para celulares, artesanato com fibras de bananeira, confeitaria básica com a produção de bolos para café, dentre outros.