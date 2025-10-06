São Paulo terá nova planta de processamento de terras raras

As chamadas terras raras — um grupo de 17 elementos químicos — têm presença cada vez mais estratégica na economia global. Para serem minerados e extraídos, exigem processos complexos e rigoroso controle ambiental. A relevância desses minérios vai além da ciência: eles são fundamentais na produção de tecnologias avançadas, presentes em baterias, catalisadores automotivos, lâmpadas, LEDs, displays de alta definição, além de ímãs permanentes usados em turbinas eólicas, veículos elétricos e discos rígidos, entre outros equipamentos.

O Brasil, por sua vez, está no centro desse tema por possuir a segunda maior reserva conhecida de terras raras do mundo, atrás apenas da China, mas ainda enfrenta o desafio de desenvolver uma cadeia produtiva completa. Atualmente, o país iniciou a exportação de concentrados e vem investindo em novas tecnologias de beneficiamento mineral, sem, contudo, capturar o valor industrial agregado.

Nesta semana, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo (SCTI), deu um passo importante para a mudança desse cenário, com o lançamento e o recebimento dos primeiros equipamentos da futura Planta de Processamento de Terras-Raras e Minerais Críticos.