PM amansa marido 'valentão' com choque em Jundiaí

Policiais militares detiveram um homem por resistência à prisão, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, enquanto ele ofendia a esposa causando medo nela e nos filhos. Para isso, diante de uma reação agressiva do marido, os policiais precisaram usar de força física e também de uma arma de choque.

A PM recebeu informações de que um homem estava agredindo sua esposa, o que era algo corriqueiro. Quando os agentes chegaram, flagraram o momento em que ele ofendia a vítima com palavras de baixo calão.

Enquanto um policial ficou com ele, uma militar tentou contato com a esposa, que estava em outro cômodo. Neste momento o marido se revoltou e virou um 'leão'. O policial tentou contê-lo, mas estava tendo dificuldades, até que sua parceira utilizou o taser para amansá-lo e depois algemá-lo.