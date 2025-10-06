HSV recebe coxins feitos a partir de uniformes reaproveitados

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) dá um importante passo em direção à sustentabilidade e ao conforto dos pacientes: a chegada da primeira remessa de coxins – almofadas especialmente desenvolvidas para apoiar dorsais, calcanhares e braços durante procedimentos e repouso – confeccionados a partir de uniformes que seriam descartados.
Ao todo, serão produzidos 520 coxins, divididos entre 260 dorsais e calcâneos, com 70 cm de comprimento, e 260 apoios de braço, com 35 cm. A primeira remessa contempla 35 dorsais e calcâneos e 87 apoios de braço, e a entrega completa está prevista para o final de outubro. Confeccionados pelas habilidosas costureiras da Casa da Fonte, esses coxins transformam resíduos em conforto, unindo cuidado humano, responsabilidade ambiental e economia. A iniciativa representa mais de 95% de economia para o hospital, sem abrir mão da qualidade e do bem-estar dos pacientes.
Além disso, cada coxim possui revestimento impermeável e de fácil higienização, garantindo segurança e praticidade no uso diário. Seu preenchimento é feito com uniformes picotados: ao todo, 850 peças que ganham uma nova vida, deixando de ser resíduos.
"O coxim que chega ao HSV vai muito além de um objeto: ele representa cuidado, atenção e respeito pelo paciente. É a prova de que inovação e reaproveitamento podem caminhar juntos, transformando materiais que seriam descartados em conforto e acolhimento. Para nós, cada gesto como este reforça o compromisso do hospital com o bem-estar de quem precisa, mostrando que pequenas ações podem gerar um impacto enorme na vida das pessoas", afirma Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais da Instituição.
A estomaterapeuta Patrícia Marchini Ito explica como o uso de coxins impacta na segurança e no conforto do paciente. “Os coxins atuam como medida preventiva fundamental para proteger os pacientes durante o repouso ou procedimentos. Eles previnem lesões na pele, nervosas, musculoesqueléticas, melhoram a circulação e reduzem o desconforto físico”.
No caso de pacientes idosos, o benefício é ainda maior. “O uso de coxins em pacientes idosos e acamados tem ainda mais relevância, porque a pele e os tecidos já estão mais frágeis e o risco de complicações é elevado. Sem coxins adequados, o idoso está mais propenso a lesões por pressão de rápida evolução, dor crônica e limitação da mobilidade, infecções secundárias a feridas, perda de autonomia e piora da qualidade de vida. Por isso, a chegada de novos coxins fará toda a diferença no dia a dia dos pacientes”, afirma Patrícia.