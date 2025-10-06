HSV recebe coxins feitos a partir de uniformes reaproveitados

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) dá um importante passo em direção à sustentabilidade e ao conforto dos pacientes: a chegada da primeira remessa de coxins – almofadas especialmente desenvolvidas para apoiar dorsais, calcanhares e braços durante procedimentos e repouso – confeccionados a partir de uniformes que seriam descartados.

Ao todo, serão produzidos 520 coxins, divididos entre 260 dorsais e calcâneos, com 70 cm de comprimento, e 260 apoios de braço, com 35 cm. A primeira remessa contempla 35 dorsais e calcâneos e 87 apoios de braço, e a entrega completa está prevista para o final de outubro. Confeccionados pelas habilidosas costureiras da Casa da Fonte, esses coxins transformam resíduos em conforto, unindo cuidado humano, responsabilidade ambiental e economia. A iniciativa representa mais de 95% de economia para o hospital, sem abrir mão da qualidade e do bem-estar dos pacientes.

Além disso, cada coxim possui revestimento impermeável e de fácil higienização, garantindo segurança e praticidade no uso diário. Seu preenchimento é feito com uniformes picotados: ao todo, 850 peças que ganham uma nova vida, deixando de ser resíduos.