Do carimbó ao chamamé: Jundiaí recebe retrato sonoro do Brasil

O Centro das Artes, em Jundiaí, receberá "Do Carimbó ao Chamamé", projeto inédito que une dois grandes nomes da percussão brasileira – Edu Ribeiro e Ari Colares – ao renomado quarteto de cordas Ensemble SP. Será no dia 10 de outubro, sexta-feira, com bate-papo com os músicos às 18h30 e show às 20 horas, sendo todas as atividades gratuitas. E, no dia 27 de novembro, chegará às plataformas digitais o álbum deste projeto.
A proposta é ousada: fundir a diversidade rítmica da percussão brasileira com a sofisticação da música de câmara europeia. O resultado é uma sonoridade inovadora, que percorre ritmos tradicionais do Brasil, do carimbó paraense ao chamamé gaúcho.
A percussão é primitiva, ligada à sobrevivência da nossa espécie. O corpo, as mãos, tudo virou instrumento. Aos poucos, objetos também. Batidos uns contra os outros, chacoalhados, raspados, a variedade só aumentou com o passar do tempo. Instrumentos de tamanhos diferentes produzem sons diferentes usando conceitos de timbre e altura, que são o início da teoria musical. Isto é cultura, conjunto de códigos e hábitos compartilhados por uma comunidade, portanto, para grupos diferentes, teremos ideais de ritmos e timbres diferentes. O Brasil é um fenômeno peculiar, pois aqui convergiram conceitos da percussão europeia, afro-brasileira e nativa brasileira, resultando em uma riqueza incomparável.
Para contar essa história brasileira de uma maneira diferente, do carimbó paraense ao chamamé gaúcho, o quarteto de cordas Ensemble SP se juntou a dois pesquisadores que, não por acaso, são alguns dos maiores percussionistas do país, o baterista Edu Ribeiro e o percussionista Ari Colares. Juntos, os seis músicos esmiuçam vários ritmos percussivos e trazem um panorama musical do nosso país de uma forma muito viva e original.
O projeto é fomentado pelo ProAC Editais e realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Governo Federal.
Mais do que um disco, Do Carimbó ao Chamamé é um mergulho na riqueza cultural brasileira. Através de composições autorais, o sexteto apresenta uma leitura contemporânea dos ritmos tradicionais, valorizando sua força ancestral ao mesmo tempo em que os reinventa com arranjos sofisticados e fusões inesperadas.
Edu Ribeiro é baterista, compositor e vencedor de dois prêmios Grammy. Com uma carreira internacional sólida, já tocou com grandes nomes da música brasileira e mundial e atua também como educador e coordenador na Emesp.
Ari Colares é percussionista e pesquisador de ritmos populares brasileiros. Com mais de 40 anos de experiência, atua como educador e coordenador de pós-graduação em percussão na Faculdade Santa Marcelina, além de integrar projetos de intercâmbio cultural com países da América Latina, África e Ásia.
O Ensemble SP é formado por músicos de destaque da música de câmara brasileira – Marcelo Jaffé, Betina Stegmann, Nelson Rios e Rafael Cesário. O grupo é conhecido por sua versatilidade e excelência, com atuações em importantes festivais e universidades no Brasil e no exterior.
Repertório
Mathias – Chamamé (Sul)
Maracatim – Maracatu/Baião (Nordeste)
Cebola no Frevo – Frevo (Nordeste)
Dona Dindinha – Carimbó (Norte)
Quilombo – Jongo (Sudeste)
Canoa – Tambor de Crioula (Maranhão)
Serviço:
Data: sexta-feira, dia 10 de outubro
Horários: 18h30 (bate-papo) e 20 horas (show)
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes - rua Barão de Jundiaí, 1093 - Jundiaí
Entrada gratuita
Ficha técnica
Ensemble SP (quarteto de cordas):
Marcelo Jaffé - viola
Betina Stegmann - violino
Nelson Rios - violino
Rafael Cesário - violoncelo
Edu Ribeiro - bateria
Ari Colares – percussão