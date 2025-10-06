Do carimbó ao chamamé: Jundiaí recebe retrato sonoro do Brasil

O Centro das Artes, em Jundiaí, receberá "Do Carimbó ao Chamamé", projeto inédito que une dois grandes nomes da percussão brasileira – Edu Ribeiro e Ari Colares – ao renomado quarteto de cordas Ensemble SP. Será no dia 10 de outubro, sexta-feira, com bate-papo com os músicos às 18h30 e show às 20 horas, sendo todas as atividades gratuitas. E, no dia 27 de novembro, chegará às plataformas digitais o álbum deste projeto.

A proposta é ousada: fundir a diversidade rítmica da percussão brasileira com a sofisticação da música de câmara europeia. O resultado é uma sonoridade inovadora, que percorre ritmos tradicionais do Brasil, do carimbó paraense ao chamamé gaúcho.

A percussão é primitiva, ligada à sobrevivência da nossa espécie. O corpo, as mãos, tudo virou instrumento. Aos poucos, objetos também. Batidos uns contra os outros, chacoalhados, raspados, a variedade só aumentou com o passar do tempo. Instrumentos de tamanhos diferentes produzem sons diferentes usando conceitos de timbre e altura, que são o início da teoria musical. Isto é cultura, conjunto de códigos e hábitos compartilhados por uma comunidade, portanto, para grupos diferentes, teremos ideais de ritmos e timbres diferentes. O Brasil é um fenômeno peculiar, pois aqui convergiram conceitos da percussão europeia, afro-brasileira e nativa brasileira, resultando em uma riqueza incomparável.