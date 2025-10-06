Semana terá termômetros em baixa com virada no tempo em Jundiaí

Esta semana começa muito quente e ensolarada, mas a passagem de uma frente fria vai causar uma grande virada no tempo trazendo chuva e frio para várias áreas do estado de São Paulo, inclusive Jundiaí. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a nova frente fria avança sobre o estado de São Paulo durante a terça-feira (7).

Ainda segundo o Climatempo, esta nova frente fria vai baixar as temperaturas por causa dos ventos frios que trará para todo o estado de São Paulo no decorrer da terça-feira. No sul e leste do estado de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, a presença do ar frio de origem polar, o excesso de nebulosidade e a chuva frequente vão manter a temperatura baixa durante toda a semana.

De acordo com o Inmet, hoje (6) fará até 33°C na Terra da Uva. Ja na terça, com possibilidade de chuva à tarde e à noite, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 25°C. Para a quarta (8), ainda mais queda, com mínima de 11°C e máxima de 17°C, mas, a princípio, sem chuva. A chuva volta na quinta-feira (9), com frio mais intenso, termômetros entre 11°C e 15°C. Na sexta (10) também deve chover, mas os termômetros voltam a subir, com mínima de 12°C e máxima de 19°C.