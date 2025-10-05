Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda (6)

Jundiaí realiza a partir de segunda-feira (6) a Campanha Nacional de Multivacinação. A estratégia visa atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes de até 15 anos que, por algum motivo, ainda não foram imunizados ou que estão com doses atrasadas.

Até o dia 31 de outubro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família da cidade participam da ação. No sábado, dia 18, também será realizado o dia D de mobilização. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis.

“É importante que as famílias levem as crianças e os jovens às Unidades de Saúde para a verificação da carteirinha e para receber as doses atrasadas. Precisamos proteger a população de doenças imunopreveníveis e da volta de doenças graves, como a paralisia infantil (poliomielite). Jundiaí realiza várias ações para que as pessoas recebam as doses. Essa campanha é mais uma oportunidade”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carolina de Azevedo.