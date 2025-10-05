Número de bebidas adulteradas apreendidas ultrapassa 7 mil em SP

O gabinete de crise montado pelo Governo de São Paulo contra a falsificação de bebidas por metanol intensificou suas ações na noite deste sábado (4), com fiscalizações em festas universitárias, bares e adegas. A quantidade de garrafas apreendidas para averiguação desde segunda-feira (29) ultrapassa 7 mil, além das outras 50 mil recolhidas ao longo do ano em todo o estado. Desde o início de 2025, 41 pessoas foram presas – 19 delas na semana passada.

A Secretaria de Saúde confirma 14 casos de pessoas contaminadas por metanol, duas delas vieram a óbito. Outros 148 casos são investigados, sendo 7 mortes. A próxima atualização de casos ocorre no final da tarde deste domingo (5).

A Polícia Civil segue com as unidades especializadas de investigação mobilizadas para identificar os envolvidos nas adulterações. Uma das linhas de investigação é de que a contaminação pode ter acontecido no momento da limpeza dos vasilhames com metanol.