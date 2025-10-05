Parceiras na vida e nas raias, irmãs levam Jundiaí aos pódios

As irmãs Catarina Di Fiore Cascioli, de 9 anos, e Valentina, de 12, compartilham a mesma paixão pela natação e acumulam conquistas em suas trajetórias esportivas, como pódios em campeonatos regionais, estaduais e até no ranking nacional. Representando o Time Jundiaí, as duas colhem os frutos da parceria e dedicação dentro e fora das raias.

Desde muito cedo, Catarina e Valentina mergulharam de cabeça na natação e não pararam mais. O que no início era apenas um hobby, se tornou uma rotina de treinos, competições e conquistas. “Começamos por vontade própria, mas também teve a influência dos nossos pais para que nós aprendêssemos a nadar. Foi acontecendo aos poucos, participamos das nossas primeiras competições ainda pequenas. Com o passar do tempo, começamos a treinar mais para evoluir e com isso foi aumentando o nosso interesse e amor pelo esporte”, contaram.

As irmãs treinam todos os dias na piscina do Bolão e em uma academia particular da cidade, onde, além da natação, também fazem a parte física.