Parceiras na vida e nas raias, irmãs levam Jundiaí aos pódios

As irmãs Catarina Di Fiore Cascioli, de 9 anos, e Valentina, de 12, compartilham a mesma paixão pela natação e acumulam conquistas em suas trajetórias esportivas, como pódios em campeonatos regionais, estaduais e até no ranking nacional. Representando o Time Jundiaí, as duas colhem os frutos da parceria e dedicação dentro e fora das raias.
Desde muito cedo, Catarina e Valentina mergulharam de cabeça na natação e não pararam mais. O que no início era apenas um hobby, se tornou uma rotina de treinos, competições e conquistas. “Começamos por vontade própria, mas também teve a influência dos nossos pais para que nós aprendêssemos a nadar. Foi acontecendo aos poucos, participamos das nossas primeiras competições ainda pequenas. Com o passar do tempo, começamos a treinar mais para evoluir e com isso foi aumentando o nosso interesse e amor pelo esporte”, contaram.
As irmãs treinam todos os dias na piscina do Bolão e em uma academia particular da cidade, onde, além da natação, também fazem a parte física.
PARCERIA
Apesar de ser um esporte individual, as irmãs ressaltam que o apoio entre elas é fundamental para dar uma forcinha a mais. “Nós gostamos muito de treinar juntas, principalmente nas séries mais difíceis, porque uma puxa a outra. Fora da água também somos muito parceiras, companheiras de viagem, de torcida e de arrumar o material. A gente se ajuda muito, mas quando uma está com o tempo melhor a outra sempre quer aumentar para ficar na frente. É uma rivalidade boa que dá força para não desistir”.
Além do apoio entre uma braçada e outra, as irmãs também revelam que o sucesso de uma é motivo de celebração para a outra, e também compartilham o mesmo sonho dentro do esporte. “Cada conquista tem um valor especial, para a Valentina abaixar os tempos em provas longas e para a Catarina conquistar suas primeiras medalhas em competições grandes. A gente sonha em continuar evoluindo e um dia chegar a representar o Brasil nas Olimpíadas. Mas o mais importante é se superar a cada dia”, disseram as irmãs.
Catarina e Valentina também reforçaram o orgulho que elas sentem em representar Jundiaí e contaram que, apesar da seriedade dos treinos e competições, não deixam de se divertir com a prática do esporte. “Temos muito orgulho, é nossa cidade, onde nascemos, e levar o nome de Jundiaí é uma honra enorme. Tivemos muitos momentos divertidos e marcantes, mas sempre lembramos das viagens com o time e das brincadeiras entre uma prova e outra”.
INCENTIVO DA FAMÍLIA
Além do “empurrãozinho” entre elas, Catarina e Valentina sempre tiveram o apoio da família para seguir em busca dos seus objetivos no esporte e na vida. Seu pai, Giorgio Sanfins Cascioli, é professor de natação e acompanha de perto o desenvolvimento das filhas. “É uma emoção dupla. Como pai, sinto orgulho e como professor é gratificante ver o esforço delas se transformando em resultado. Tem um pouco mais de desafio com elas, porque em casa e na piscina os papéis se misturam”, disse Giorgio.
A natação não trouxe só medalhas e troféus para a família. Segundo Giorgio, a dedicação e o esforço das filhas se transformou em união dentro de casa. “A rotina gira em torno delas, mas de uma forma positiva porque todos participamos. Cada conquista é especial, mas o que mais me marca é ver a alegria delas depois de cada prova, independente da colocação. O sorriso ao sair da água vale mais do que qualquer resultado”, comemorou o pai.