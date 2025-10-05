Conselheiros tutelares de Jundiaí ganham acima da média nacional

Com remuneração mensal de R$ 8.688,59, os conselheiros tutelares de Jundiaí (SP) estão entre os mais bem pagos do país. O valor é quase o dobro do que recebem os profissionais da mesma função na capital paulista, por exemplo. Além do salário, os conselheiros têm direito a gratificação natalina e 1/3 de férias, além de atuarem em regime de 40 horas semanais, com plantões aos finais de semana.

Atualmente, a cidade conta com 15 conselheiros, distribuídos em três regiões. Eles foram empossados em 2024 para cumprimento de mandato de quatro anos. De acordo com a Lei Municipal nº 9.904, março de 2023, é vedado ao conselheiro tutelar “recusar-se a prestar o atendimento que lhe compete, fazê-lo de forma inadequada, omitir-se ou proceder de forma desidiosa no exercício de suas atribuições”.

Também de acordo com o texto, “a função de Conselheiro Tutelar exige dedicação exclusiva, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada, ainda que fora do horário da jornada de trabalho ou nos períodos de descanso, com a exceção de atividades voluntárias”.