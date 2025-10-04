Parque da Uva recebe Expo Profissões 2025 em novembro

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025, Jundiaí será palco de um dos maiores eventos da região voltados para a orientação profissional e empregabilidade: a Expo Profissões 2025, que acontecerá no Parque da Uva, das 10h às 18h.

A iniciativa é uma realização da ATIJ – Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí e conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

A Expo Profissões 2025 nasce com dois grandes propósitos: apoiar alunos do ensino médio, tanto da rede pública quanto da privada, na escolha de uma profissão; e aproximar talentos do mercado de trabalho. Para isso, o evento vai oferecer palestras inspiradoras, estandes de instituições de ensino superior e técnico, testes vocacionais, exposições de equipamentos de diferentes áreas de atuação e um Pavilhão de Carreiras, reunindo agências de emprego e empresas em busca de novos profissionais.