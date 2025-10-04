Parque da Uva recebe Expo Profissões 2025 em novembro

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2025, Jundiaí será palco de um dos maiores eventos da região voltados para a orientação profissional e empregabilidade: a Expo Profissões 2025, que acontecerá no Parque da Uva, das 10h às 18h.
A iniciativa é uma realização da ATIJ – Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí e conta com o apoio da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
A Expo Profissões 2025 nasce com dois grandes propósitos: apoiar alunos do ensino médio, tanto da rede pública quanto da privada, na escolha de uma profissão; e aproximar talentos do mercado de trabalho. Para isso, o evento vai oferecer palestras inspiradoras, estandes de instituições de ensino superior e técnico, testes vocacionais, exposições de equipamentos de diferentes áreas de atuação e um Pavilhão de Carreiras, reunindo agências de emprego e empresas em busca de novos profissionais.
Outro destaque será o estande de tecnologia da ATIJ, que promoverá encontros sobre inovação e tendências do setor, reforçando a vocação de Jundiaí como polo de desenvolvimento e transformação digital. O evento também terá praça de alimentação com foodtrucks e área de descanso, tornando a experiência mais dinâmica e atrativa para todos os públicos.
Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes, a feira reforça o compromisso da cidade em investir em oportunidades para os jovens e para o fortalecimento do ecossistema de inovação. “Jundiaí vem consolidando políticas públicas voltadas para o desenvolvimento humano e tecnológico. Apoiar a Expo Profissões é garantir que nossos estudantes tenham acesso a informações de qualidade para planejar seu futuro e que as empresas encontrem, aqui, um ambiente fértil para novos talentos.”
O presidente da ATIJ, Vlamir Ienne, também destaca a importância da iniciativa. “Eventos desse porte são fundamentais para Jundiaí. Eles fortalecem a capacitação dos nossos jovens, aproximam empresas de novos talentos e mostram que a cidade tem estrutura para receber grandes projetos. A Expo Profissões 2025 contribui para o crescimento não apenas da educação, mas também da economia e da inovação em nossa região.”
Com essa proposta, a Expo Profissões 2025 se consolida como um espaço de descoberta, oportunidades e networking, reunindo estudantes, instituições de ensino, empresas e profissionais em um mesmo ambiente.