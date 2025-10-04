Corpo é encontrado em praça com indícios de estrangulamento

Um homem foi encontrado morto em uma praça na Vila São José, em Várzea Paulista, na noite desta sexta-feira (3). O corpo da vítima apresentava sinais de espancamento e estrangulamento. Ele estava sem documentos e não foi identificado até o fechamento da ocorrência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.

A Guarda Municipal compareceu ao local junto à equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para as investigações preliminares. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava ferimentos no braço direito e no rosto, e havia um cadarço passado em seu pescoço de forma apertada. O óbito foi constatado pela ambulância municipal.

CARACTERÍSTICAS