Corpo é encontrado em praça com indícios de estrangulamento

Um homem foi encontrado morto em uma praça na Vila São José, em Várzea Paulista, na noite desta sexta-feira (3). O corpo da vítima apresentava sinais de espancamento e estrangulamento. Ele estava sem documentos e não foi identificado até o fechamento da ocorrência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.
A Guarda Municipal compareceu ao local junto à equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para as investigações preliminares. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava ferimentos no braço direito e no rosto, e havia um cadarço passado em seu pescoço de forma apertada. O óbito foi constatado pela ambulância municipal.
CARACTERÍSTICAS
Magro, de cor parda, com uma tatuagem no ombro, aparelho ortodôntico na arcada superior, estava vestindo calça de moletom preta, camiseta regata na cor vinho com detalhes em branco, meias na cor cinza, calçado semelhante ao Crocs. Quem reconhecê-lo pode identificar o corpo no IML de Jundiaí.