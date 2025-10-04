Com 102 casos, Estado reforça estoque de antídoto contra metanol

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo atualizou, nesta sexta-feira (3), para 102 casos, entre investigados e confirmados, de intoxicação por metanol. De acordo com o balanço, são 11 casos confirmados, com um óbito, na capital. Outros 91 casos são investigados, sendo oito óbitos em investigação – cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru.

CASO EM JUNDIAÍ

Jundiaí confirmou o primeiro caso de intoxicação por ingestão de bebida adulterada. A vítima está internada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), mas os familiares não souberam informar qual teria sido a bebida ingerida. O caso foi confirmado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.