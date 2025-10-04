Símbolo do esporte jundiaiense, Bolão completa 72 anos

Um dos símbolos mais tradicionais de Jundiaí, o Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, carinhosamente conhecido como Bolão, completa 72 anos neste sábado 4 de outubro. Inaugurado em 1953, o espaço se consolidou como uma das arenas esportivas mais importantes do Estado de São Paulo e segue como patrimônio histórico, esportivo e cultural da cidade.
“O Bolão é um patrimônio da nossa cidade, que carrega não apenas a tradição do esporte, mas também a memória afetiva de milhares de jundiaienses. Preservar esse espaço e investir em melhorias é garantir que novas gerações continuem escrevendo suas histórias aqui”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, também reforçou a importância do complexo. “Parabéns ao nosso querido Bolão. Gigante espaço com memórias afetivas e nostálgicas, surgiu nas colinas do Anhangabaú com arrojo e inovação, e mantém por décadas sua vocação esportiva. Gratidão a todos que contribuíram para edificar este invejável equipamento público”.
O começo
A inauguração do Bolão ocorreu especialmente para sediar a 18ª edição dos Jogos Abertos do Interior. O complexo conta com ginásio principal, quadras poliesportivas, quadras de tênis, pista de atletismo, piscina olímpica e abriga também a Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (ESEF).
Mais que um espaço esportivo, o Bolão é parte da memória da cidade. Histórias de atletas, professores e funcionários se misturam à sua trajetória. É o caso de Wilson Roberto Fernandes, auxiliar administrativo que há 55 anos dedica sua vida ao Complexo.
“Para mim, o Bolão é tudo. Aqui construí amizades e vivi grandes momentos. Parabéns a esse espaço que representa esporte de Jundiaí”, disse.
Palco de grandes conquistas
Ao longo de 72 anos, o Bolão recebeu grandes equipes e eventos, como o vôlei feminino do Leite Moça e partidas das seleções brasileiras de basquete e voleibol. Foi também palco da carreira de atletas que marcaram o esporte nacional e internacional, como os irmãos Maury e Marcel Souza, campeões no Pan-Americano de Indianápolis em 1987 no basquete masculino.
“Bolão tem tudo a ver com a minha vida, não só esportiva, mas também como criança e adolescente. Foi lá que iniciei no basquete, aos seis anos de idade, e dali surgiu uma trajetória que me levou a ser atleta olímpico”, recordou Maury.
“Meu pai inaugurou o Bolão, e frequentei o ginásio durante toda a minha infância. Minha primeira partida pela seleção brasileira de basquete, em 1973, foi aqui. Me considero parte desse espaço, fundamental para o esporte em Jundiaí e no Brasil”, relembrou Marcel.
Formação de novos talentos
Atualmente, o complexo atende 1.913 alunos matriculados em diversas modalidades e registra cerca de 19,6 mil atendimentos mensais, além de receber público para eventos esportivos e culturais.
Entre os jovens atletas está Aline dos Santos Lima, de 12 anos, aluna da equipe iniciante de vôlei. “Eu acho muito legal, porque desde pequena sempre gostei de vôlei. Agora poder treinar em um espaço tão bonito e estruturado é um sonho realizado”, disse.