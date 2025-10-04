Símbolo do esporte jundiaiense, Bolão completa 72 anos

Um dos símbolos mais tradicionais de Jundiaí, o Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, carinhosamente conhecido como Bolão, completa 72 anos neste sábado 4 de outubro. Inaugurado em 1953, o espaço se consolidou como uma das arenas esportivas mais importantes do Estado de São Paulo e segue como patrimônio histórico, esportivo e cultural da cidade.

“O Bolão é um patrimônio da nossa cidade, que carrega não apenas a tradição do esporte, mas também a memória afetiva de milhares de jundiaienses. Preservar esse espaço e investir em melhorias é garantir que novas gerações continuem escrevendo suas histórias aqui”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, também reforçou a importância do complexo. “Parabéns ao nosso querido Bolão. Gigante espaço com memórias afetivas e nostálgicas, surgiu nas colinas do Anhangabaú com arrojo e inovação, e mantém por décadas sua vocação esportiva. Gratidão a todos que contribuíram para edificar este invejável equipamento público”.