03 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ E REGIÃO

Quatro comerciantes são presos durante a Operação Drink Batizado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Os técnicos da Abrabe estão realizando testes nas bebidas
Os técnicos da Abrabe estão realizando testes nas bebidas

Quatro comerciantes de Várzea Paulista foram presos na tarde desta sexta-feira (3), por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, durante a 'Operação Drink Batizado'. Nas adegas foram encontradas bebidas de origem irregular (descaminho), produtos sem selos e registros dos órgãos fiscalizadores e bebidas aparentemente falsificadas - que serão analisadas por técnicos da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). A operação ainda está em andamento e mais prisões ainda podem acontecer.

A operação tem como finalidade combater a venda de bebidas falsificadas, adulteradas ou provenientes de descaminho, em Jundiaí e região. A ação conta com o apoio técnico de técnicos da Abrabe, que acompanham as diligências e realizam análises criteriosas para verificar a autenticidade e a regularidade dos produtos apreendidos.

Diante das constatações, as bebidas e demais materiais foram apreendidos e encaminhados à sede da DIG de Jundiaí. No local, os técnicos Abrabe estão realizando testes que subsidiarão a atuação do delegado José Ricardo Arruda Marchetti, responsável pela operação e por deliberar sobre os crimes que poderão ser imputados aos investigados e aos estabelecimentos envolvidos.

Equipes da DIG seguem em diligências na região e novas apreensões e prisões poderão ser realizadas ao longo do dia.

Um balanço final da operação será divulgado ainda hoje.

Comentários

