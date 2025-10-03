Quatro comerciantes são presos durante a Operação Drink Batizado

Quatro comerciantes de Várzea Paulista foram presos na tarde desta sexta-feira (3), por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, durante a 'Operação Drink Batizado'. Nas adegas foram encontradas bebidas de origem irregular (descaminho), produtos sem selos e registros dos órgãos fiscalizadores e bebidas aparentemente falsificadas - que serão analisadas por técnicos da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe). A operação ainda está em andamento e mais prisões ainda podem acontecer.

A operação tem como finalidade combater a venda de bebidas falsificadas, adulteradas ou provenientes de descaminho, em Jundiaí e região. A ação conta com o apoio técnico de técnicos da Abrabe, que acompanham as diligências e realizam análises criteriosas para verificar a autenticidade e a regularidade dos produtos apreendidos.

Diante das constatações, as bebidas e demais materiais foram apreendidos e encaminhados à sede da DIG de Jundiaí. No local, os técnicos Abrabe estão realizando testes que subsidiarão a atuação do delegado José Ricardo Arruda Marchetti, responsável pela operação e por deliberar sobre os crimes que poderão ser imputados aos investigados e aos estabelecimentos envolvidos.