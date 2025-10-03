Desfile inspirado nos anos 60 anima a Semana do Idoso no CRAS Sul

A Semana do Idoso, promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, segue levando atividades de valorização, integração e alegria para o público 60+. O CRAS Sul, em parceria com a Associação Bom Pastor, realizou o desfile “ Desfile Seu Brilho – De volta aos anos 60”, reunindo dezenas de participantes que reviveram o charme da década com muito estilo, confiança e carisma.

“Promover eventos como este é fundamental para estimular o envelhecimento saudável. Atividades que reúnem música, diversão e interação fortalecem a disposição, a autoestima e criam laços de amizade, mostrando que o idoso tem um papel ativo e cheio de brilho na sociedade”, destacou a secretária da SMDAS, Luciane Mosca.

O evento contou com um corpo de juradas especial: a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Martinelli, a diretora do FUNSS, Cássia Carpi, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, e a diretora da EMEB Wilma Nalin Barros, Liciane Marques, que avaliaram os candidatos nas categorias Vestuário e Estilo, Confiança e Autoestima e Carisma e Presença de Palco.