Desfile inspirado nos anos 60 anima a Semana do Idoso no CRAS Sul

A Semana do Idoso, promovida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, segue levando atividades de valorização, integração e alegria para o público 60+. O CRAS Sul, em parceria com a Associação Bom Pastor, realizou o desfile “ Desfile Seu Brilho – De volta aos anos 60”, reunindo dezenas de participantes que reviveram o charme da década com muito estilo, confiança e carisma.
“Promover eventos como este é fundamental para estimular o envelhecimento saudável. Atividades que reúnem música, diversão e interação fortalecem a disposição, a autoestima e criam laços de amizade, mostrando que o idoso tem um papel ativo e cheio de brilho na sociedade”, destacou a secretária da SMDAS, Luciane Mosca.
O evento contou com um corpo de juradas especial: a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Martinelli, a diretora do FUNSS, Cássia Carpi, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, e a diretora da EMEB Wilma Nalin Barros, Liciane Marques, que avaliaram os candidatos nas categorias Vestuário e Estilo, Confiança e Autoestima e Carisma e Presença de Palco.
“Foi uma tarde muito especial, de alegria contagiante. Cada participante trouxe sua personalidade e energia para a passarela. Essa valorização é essencial para que os idosos se sintam acolhidos, respeitados e parte viva da nossa comunidade”, completou Luciane.
Entre o público, a animação também era evidente. As amigas Nanci Lombardi Miranda, 76 anos, e Maria Helena Marson Moraes, 63, moradoras do bairro, fizeram questão de prestigiar o evento. “Momentos como este são muito importantes, principalmente para a saúde mental. Além disso, fortalecem os vínculos com os vizinhos e trazem mais alegria para a vida”, comentaram.
Vencedores do desfile
Categoria Vestuário e Estilo
1º lugar – Maria de Fátima
2º lugar – Nair Rodrigues
3º lugar – Marlene de Souza
Categoria Confiança e Autoestima
1º lugar – Lídia Maria
2º lugar – Estelita
3º lugar – Rita de Cássia
Categoria Carisma e Presença de Palco
1º lugar – João Bueno dos Santos
2º lugar – Esteneslei Tereza
3º lugar – Joaquim Milano
Para a vencedora Lídia Maria, que participa ativamente das atividades do CRAS e já coleciona prêmios em eventos como este, o mais importante é o bem-estar que a experiência proporciona.
“Se arrumar, pensar no figurino e participar é muito bom, fortalece a autoestima e, além disso, é muito divertido passar a tarde com as amigas e poder dançar”, contou.
Já o campeão da categoria Carisma e Presença de Palco, Sr. João Bueno, não escondeu o entusiasmo: “Eu amo dançar e não perco uma oportunidade de participar. Tenho que aproveitar enquanto estou com saúde, afinal não sei quanto tempo ainda vou viver”.
A tarde contou ainda com a animação de DJ, sorteio de brindes e lanche para todos os presentes.