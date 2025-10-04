Com expectativa de crescer até 5%, lojistas apostam em brinquedos

A nove dias da chegada do Dia das Crianças, o comércio de Jundiaí está preparado para receber os clientes e fazer a alegria da garotada. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a projeção é que as vendas possam aumentar em até 3% em relação ao ano anterior, impulsionada, principalmente, pela venda de brinquedos, vestuário e eletrônicos. Já o Maxi Shopping confirmou que espera um aumento de vendas em torno de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado.

O crescimento previsto de até 3% no comércio de rua é timidamente superior à projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) para o país, de 1,1% de evolução projetada para a data que, segundo o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, serve como “termômetro” para o período de maior atividade do setor, em novembro e dezembro.

“O Dia das Crianças de 2025 deve ter um movimento positivo, mas sem grandes saltos. Para os lojistas, os resultados vão ajudar a planejar o final do ano. Se houver crescimento, mesmo que pequeno, será sinal de que o consumidor segue comprando, ainda que com limitações financeiras. O desempenho reflete o cenário econômico e pode indicar as chances do comércio para o Natal, o principal período de vendas”, pontua Malton.