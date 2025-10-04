Com expectativa de crescer até 5%, lojistas apostam em brinquedos

A nove dias da chegada do Dia das Crianças, o comércio de Jundiaí está preparado para receber os clientes e fazer a alegria da garotada. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), a projeção é que as vendas possam aumentar em até 3% em relação ao ano anterior, impulsionada, principalmente, pela venda de brinquedos, vestuário e eletrônicos. Já o Maxi Shopping confirmou que espera um aumento de vendas em torno de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado.
O crescimento previsto de até 3% no comércio de rua é timidamente superior à projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) para o país, de 1,1% de evolução projetada para a data que, segundo o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, serve como “termômetro” para o período de maior atividade do setor, em novembro e dezembro.
“O Dia das Crianças de 2025 deve ter um movimento positivo, mas sem grandes saltos. Para os lojistas, os resultados vão ajudar a planejar o final do ano. Se houver crescimento, mesmo que pequeno, será sinal de que o consumidor segue comprando, ainda que com limitações financeiras. O desempenho reflete o cenário econômico e pode indicar as chances do comércio para o Natal, o principal período de vendas”, pontua Malton.
No próximo sábado (11) o comércio fica aberto até as 18h para facilitar as compras dos pais. Mais um fôlego para os lojistas. O gerente de uma loja de brinquedos, Evandro Grosseli, diz que investimentos foram feitos para deixar a loja preparada para o período. A expectativa é aumentar as vendas, mas se atingirem os resultados dos últimos anos já ficam satisfeitos. “A procura para os meninos será, com certeza, o Minecraft, que tem feito muito sucesso, além das cartas de Pokémon. Já para as meninas, a Barbie ainda faz muito sucesso e, uma das novidades, são as Sylvanian Families. Veículos elétricos também estão em alta para ambos”, diz.
Proprietária de uma loja de roupas, Karolyne Aparecida Gomes Santos aposta em coleções com estampas lúdicas, de personagens e roupas confortáveis e versáteis para impulsionar as vendas. “Nossa expectativa de vendas é maior do que no ano passado. O Dia das Crianças é uma das principais datas para o setor infantil e percebemos que as famílias estão mais dispostas a investir em roupas novas e estilosas para presentear”, diz. “Além disso, lançamos uma coleção exclusiva para o Natal, com peças coloridas, divertidas e confortáveis.”
Karolyne aposta em coleções com estampas lúdicas para atrair as crianças
Inflação
Segundo o Sincomercio, diversos itens associados ao Dia das Crianças tiveram variação de preços inferior ao índice geral de preços ao consumidor (IPCA). Nos últimos doze meses, encerrados em agosto, brinquedos (+1,50%), bicicletas (+2,26%), vestuário infantil (+2,94%), sapato infantil (+4,85%) e livros (+4,15%) registraram aumentos médios menores que os 5,13% da inflação oficial brasileira.