Jundiaí confirma primeira intoxicação por metanol

Jundiaí confirmou nesta sexta-feira (3) o primeiro caso de intoxicação por ingestão de bebida adulterada. A vítima está internada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), mas os familiares não souberam informar qual teria sido a bebida ingerida. O caso foi confirmado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), apenas Campo Limpo Paulista informou que apresenta um caso suspeito. As prefeituras de Itupeva, Várzea Paulista, Jarinu e Louveira informaram que ainda não há casos e Cabreúva não respondeu até o fechamento desta edição. Ao todo, o país registrou 60 casos, sendo 11 confirmados em laboratório e 48 em investigação. Além disso, uma morte foi confirmada em São Paulo e outras sete estão em investigação – sendo três na capital paulista, duas em São Bernardo e duas em Pernambuco.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibilizou 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Além desse reforço, já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do Estado, assegurando a manutenção de uma reserva adequada para atender necessidades assistenciais.