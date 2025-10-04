Jundiaí confirma primeira intoxicação por metanol

Jundiaí confirmou nesta sexta-feira (3) o primeiro caso de intoxicação por ingestão de bebida adulterada. A vítima está internada no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), mas os familiares não souberam informar qual teria sido a bebida ingerida. O caso foi confirmado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) de Campinas. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.
Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), apenas Campo Limpo Paulista informou que apresenta um caso suspeito. As prefeituras de Itupeva, Várzea Paulista, Jarinu e Louveira informaram que ainda não há casos e Cabreúva não respondeu até o fechamento desta edição. Ao todo, o país registrou 60 casos, sendo 11 confirmados em laboratório e 48 em investigação. Além disso, uma morte foi confirmada em São Paulo e outras sete estão em investigação – sendo três na capital paulista, duas em São Bernardo e duas em Pernambuco.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibilizou 2 mil novas ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Além desse reforço, já havia 500 unidades em estoque nos serviços de referência do Estado, assegurando a manutenção de uma reserva adequada para atender necessidades assistenciais.
Fiscalização
Ainda nesta sexta, a Vigilância Sanitária reforçou as ações de fiscalização em bares, adegas e distribuidores do município, que tem acontecido desde quinta-feira (2). Além disso, o órgão está em contato permanente com a Regional de Vigilância Sanitária do Estado, para alinhamento de demais medidas necessárias.
Já o Procon de Jundiaí emitiu nota reforçando aos consumidores a importância de adotar cuidados na hora de comprar bebidas destiladas em bares, restaurantes, adegas, casas noturnas e supermercados. Segundo o órgão, a prevenção começa já no momento da compra. “Prefira estabelecimentos de confiança ou que tenham boas referências; Desconfie de preços muito baixos; Observe com atenção a embalagem e o rótulo: lacres tortos, rótulos desalinhados ou desgastados, erros de ortografia, ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou número do lote são sinais de alerta”, diz. “Fique atento a sintomas pós-consumo: visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou alteração de consciência; Procure atendimento médico imediato e comunique as autoridades competentes.”
O Procon de Itupeva também emitiu comunicado de alerta e informou que está preparado para receber denúncias e, se necessário, realizar fiscalizações em estabelecimentos para coibir práticas irregulares.
Denúncias
Em caso de suspeitas de estabelecimento efetuando a venda de bebidas adulteradas, os canais para denúncia são: Disque-Intoxicação (Anvisa): 0800 722 6001, Vigilância Sanitária de Jundiaí: 156, Polícia: 190, Procon Jundiaí: (11) 4586-1320 ou Disque Denúncia: 181