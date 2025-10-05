Lugar de esperança e missão

Outubro é sempre um mês mariano por excelência. Celebramos o Rosário, lembramos as missões e, sobretudo, voltamos o olhar e o coração para Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Sua pequena imagem, encontrada em 1717 nas águas do Rio Paraíba do Sul, tornou-se grande sinal da presença de Deus na vida de um povo marcado pela fé, mas também pelas lutas e sofrimentos. A Virgem Aparecida fala aos pobres, consola os aflitos e fortalece os que não perdem a esperança.

Nossa Diocese de Jundiaí tem a alegria de viver essa devoção de modo particular graças ao Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, lugar privilegiado de oração, encontro e evangelização. É um coração mariano que pulsa no meio da cidade, acolhendo todos aqueles que buscam amparo, conforto e paz.

Ali chegam devotos que, em seus pedidos e agradecimentos, trazem diante da Mãe do Céu as dores, as alegrias e as esperanças do nosso povo. O Santuário é casa de acolhida e de milagres discretos e curas numerosas, onde muitos testemunham graças alcançadas e experimentam a força de Deus que se manifesta na intercessão de Maria. A Senhora Aparecida tem o rosto do nosso povo, tem a linguagem humilde de nossa gente. Ela expressa a simplicidade de uma mulher que disse “sim” ao chamado de Deus e colocou-se à serviço do Reino.

Entrar naquele espaço é sentir o abraço de Mãe. É perceber que Maria caminha conosco, que conhece nossos desafios de cada dia e nos ensina a simplicidade do Evangelho. Ali recordamos suas palavras em Caná: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. Como discípula fiel, Maria nos conduz sempre a Cristo e nos inspira a viver nossa fé de maneira concreta.

Estamos num ano jubilar. Somos chamados a sermos peregrinos e missionários do Reino. Neste mês dedicado à Padroeira, convido todos a olhar para o Santuário Diocesano não apenas como um lugar de visitação, mas como um espaço de missão. Essa é a esperança da Igreja em saída, da qual tanto nos exortava nosso saudoso Papa Francisco. No Santuário da Mãe Aparecida em nossa cidade de Jundiaí, desejo que todo devoto seja um missionário de esperança. Cada vez que ali rezamos, somos chamados a sair renovados, prontos para testemunhar no trabalho, na escola, nas famílias e comunidades a esperança que nasce do Evangelho. Só assim nossa devoção transbordará em missão verdadeira.

Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando nossa Diocese, fortalecendo nossas famílias e animando nossas comunidades. Que seu Santuário em Jundiaí seja sempre casa de oração, de acolhimento e de envio missionário.

Dom Arnaldo Carvalheiro Neto é Bispo Diocesano