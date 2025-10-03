Alunos da FATEC conhecem projeto de usina fotovoltaica da DAE

Nesta semana, a DAE Jundiaí recebeu um grupo de alunos do curso de Gestão Ambiental da FATEC para uma visita técnica às instalações da futura usina fotovoltaica que está sendo construída na empresa. A atividade foi organizada por Celso Monteiro Lima, técnico em operações em saneamento da DAE e integrante da turma visitante, com apoio do gerente de Eletromecânica e Operações, Leandro Lopes Ferro.

Durante o encontro, os estudantes puderam conhecer de perto todas as etapas do projeto, desde a concepção até a fase atual das obras. A apresentação foi iniciada com o material utilizado anteriormente na ASSEMAE, onde foram abordados temas como a motivação para a implementação de uma usina em uma empresa de saneamento, o porquê da escolha pela fonte solar e os números relacionados ao consumo e custo de energia elétrica da DAE ao longo dos últimos anos.

Também foram destacadas as ações de redução dos gastos com energia elétrica adotadas pela empresa na última década, os modelos de geração solar estudados e as razões técnicas e operacionais que levaram à escolha do estacionamento dos funcionários como local ideal para a implantação da usina. O grupo conheceu ainda as premissas do projeto, os resultados esperados com sua execução, incluindo a economia anual prevista, o tempo estimado de retorno do investimento (payback) e os ganhos ambientais e sustentáveis.